アメリカによるベネズエラへの軍事攻撃とマドゥロ大統領の拘束について、国際法上の正当性が問われている。

【映像】拘束されたマドゥロ大統領夫妻の様子（実際の映像）

トランプ大統領は正当性を訴えているが、世界の反応は複雑だ。ニュース番組『わたしとニュース』では、国際政治学者の三牧聖子氏とともに懸念点について考えた。

■「麻薬密輸は武力行使」とするトランプ政権の苦しい論理

トランプ政権の攻撃について、国連のグテーレス事務総長は「アメリカの攻撃は危険な前例になる。国連憲章を含む国際法を順守することの重要性」を強調。さらに、欧州委員会のフォンデアライエン委員長は「いかなる解決策も国際法と国連憲章を尊重しなければならない」と主張した。

国連憲章とは、最も基本的な国際法の1つ。憲章2条4項では、すべての加盟国は武力による威嚇、または武力の行使を慎まなければならないとされている。また憲章51条では、武力攻撃を受けた国の自衛権行使が認められている。

これに対しアメリカは、ベネズエラの麻薬密輸は武力行使にあたると主張し、攻撃の正当性を強弁している。

三牧氏は、この主張について「これは通らない理屈だと思う。アメリカ自体もこの理屈は苦しいということで、今回は国際法の問題ではないと。マドゥロ大統領は、2020年の第1次トランプ政権時に麻薬密輸の罪等で起訴されているので、あくまで今回はベネズエラに入って逮捕、国内の法執行の話というように強調点を置き始めている」と説明。

その上で「軍事行使によって戦闘員・非戦闘員を含め80名もの犠牲者が生まれていることを考えても、この軍事行動が違法ではないという言い分は苦しいというのは国際社会の共通認識だと思う」と指摘した。

■ アメリカに「言いづらい」世界の反応は

各国の反応も一様ではない。フランスのマクロン大統領は「ベネズエラ国民はマドゥロ氏の独裁体制から解放された」として、イギリスのスターマー首相は「英国はベネズエラの政権交代を支持してきた」と声明を出した。一方で、中国政府は「蛮行を強く非難する。マドゥロ夫妻の解放求める」とし、ロシア外務省も「攻撃を正当化する根拠がない」と批判している。

日本については、高市早苗総理が年頭会見で「我が国は従来から、自由・民主主義・法の支配といった基本的価値や原則を尊重して参りました。ベネズエラにおける民主主義の回復及び情勢の安定化に向けた外交努力を進めてまいります」と言及。しかし、軍事行動そのものへの評価は避けた形となった。

こうした状況に対し、三牧氏は「危険な前例になってしまう」と語る。「大国が恣意的に自分たちの都合に沿って介入する前例になりかねない。しかし、各国も今トランプ政権が怖いというのも事実。同盟国でも遠慮なく関税をかけてきて、いろいろな負担を求めてくる。ただ、一国一国ではアメリカを批判できなかったヨーロッパの国々、ハンガリー以外のEU加盟国が『国際法を守りましょう』という声明を改めて出している。こういう行動が起きて何も国際的な批判が起きないとなると、一方的な行いがどんどん加速していく、止めなきゃという感覚も国際社会にはあるので、やっぱり諦めずにちゃんと批判することは大事だと思う」。

さらに、「トランプ政権はすでにベネズエラへの第2回目の攻撃があり得ると言っていて、さらにはコロンビア、キューバ、メキシコ等も名指して、自分たちに反抗的なら軍事介入もあるというようなことを言い出している。今回黙って、2発目あるいは2国目への攻撃が生まれた時も黙るんですかと。やっぱり原理原則に則って批判することは大事だと思う」と改めて強調した。

（『わたしとニュース』より）