格闘家の木村“フィリップ”ミノル（32）が7日、自身のインスタグラムを更新。婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」に出演経験のある高須賀佑紀さんと結婚したことを報告した。

「突然ですがお付き合いしてた高須賀佑紀さんと結婚しました」と結婚を報告し、ツーショットを公開。「とても明るく素敵な方で一緒に居て自分らしさや自信をまた取り戻す事が出来ました。いつもたくさん愛をくれてこんな自分をサポートしていただき心から感謝してます。ずっと側に居たい人に出逢えてとても幸せです」と喜びをつづった。

「これからは家族の為に命を懸けて戦い続け一生守り抜く覚悟で居ます」と決意も新た。「まだまだ本当に未熟な自分ですが共に成長していくので暖かく見守っていただけたら幸いです」と続け、「これからも命より重たい夢を持ち、ぶれる事なくまっすぐ突き進んで行きます。押忍」と締めくくった。

木村は23年にRIZINに参戦した際に、ドーピング検査で陽性となり失格。試合は無効となり、罰金と半年間の出場停止処分を受けていた。さらに昨年10月に大麻取締法違反の疑いで逮捕されて、懲役6カ月、執行猶予3年の有罪判決を受けた。昨年9月にはK―1舞台に復帰を果たしていた。

高須賀さんは「バチェラー・ジャパン」シーズン5に出演。美容サロン役員の肩書きで「恋もマネージメントするバリキャリギャル」とキャッチコピーがつけられていた。