バドミントン男子元世界ランク1位で、現在はNTT東日本で選手兼コーチを務める桃田賢斗（31）が1月9日、自身のXを更新。結婚したことを発表した。 【画像】大谷翔平、新春フォトに結婚指輪キラリ LAシェフからの「うれしいお年玉」にファン歓喜 左手薬指のリング写真と共に「覚悟と責任を持って」 桃田は「いつも応援してくださっている皆様へ」と書き出し、「私事ではありますが、このたび入籍したことをご報告させて