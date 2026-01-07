【Ruby Spotter】 1月7日 提供開始

日立ソリューションズ・テクノロジーのページより

日立ソリューションズ・テクノロジーは、ゲーム開発会社向けにNintendo Switch 2の多言語音声コマンド認識ソフトウェア「Ruby Spotter」の提供を1月7日に開始した。

「Ruby Spotter」はNintendo Switch 2の内蔵マイクを活用し、音声でゲームを操作できるソフトウェア。ボタンやスティック操作による入力ではなく、音声でしか操作できない新しいゲーム体験を実現させることが可能になる。本ソフトを用いることで音声によるメニュー選択、キャラクター操作、戦略指示など、ゲームプレイの主要なアクションに対応させることもできる。

特徴としてCPU負荷やメモリ消費を抑えた効率的な動作が可能なほか、ノイズに強い音声認識性能を兼ね備えているため、効果音やBGMが流れているゲームプレイ中にも音声を判別。また、40言語以上に対応している。「Ruby Spotter」はカーナビゲーションやスマートデバイス機器などにも利用が可能で、今回Switch2向けの提供が開始される形となった。

