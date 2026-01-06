“年越しクマ”各地に出没…死者13人“過去最悪”クマ被害今年は？専門家「気温高くなると冬眠明け早く」春先再び増加も

本来なら冬眠シーズンを迎えているわけですが、年末年始もクマの出没が相次いでいます。

2026年も警戒が必要となるクマの出没ですが、専門家はある警鐘を鳴らしています。

2025年12月25日、クリスマスの深夜に宮城県内を走行するタクシーのドライブレコーダーが捉えたのは、目の前に突然クマが飛び出し、あわや衝突の危機の瞬間です。

運転手によると、クマは体長1.5メートルほどだったといいます。

2025年、全国で過去最悪の被害を及ぼしたクマ。

冬眠シーズンを迎えているはずの年末年始も出没が相次いでいます。

年越しを間近に控えていた12月30日には、営業中だった温泉旅館の施設にクマが侵入。

居座りから約5時間後に緊急銃猟を行い、体長65cmの子グマ1頭が駆除されました。

さらに新年を迎えた元日、北海道・厚岸町ではクマとみられる足跡を散歩中の人が発見。

長さ約30cm、幅約20cm。

肉球までくっきりと残った足跡が、20メートルにわたって続いていたといいます。

発見された足跡から乳牛を襲うなどし、2023年に駆除された巨大グマ「OSO18」と同程度の大きさとみられ、警察は住民に警戒を呼びかけています。

こうした巨大グマは、2025年11月にも…。

体重約400kg。

北海道・苫前町では、巨大なクマが箱わなによって捕獲されました。

一方、クマによる人的被害などが相次いだ秋田県では、2026年に入っても連日のように市街地での目撃情報が報告され、すでに8件に上っています。

環境省は、2025年にクマに襲われ亡くなった人は全国で13人。

駆除数は9765頭に上り、統計開始以来過去最悪と発表しています。

秋以降から急増したクマ被害。

2026年は、どうなってしまう可能性があるのでしょうか。

岩手大学農学部の山内貴義准教授は「だいたい3月ぐらいまで冬眠すると言われているけど、気温が高くなると冬眠が明けるのが早くなるという研究例もある。春が早くやってくると（クマが）早めに目覚めてしまって、ただ山の方にはまだエサがない。街中にエサがあることを学習した個体が街中に急に出没する可能性がある」と述べました。

山の餌不足によって人間の食べ物に依存してしまったクマが多いというこの冬。

春先の3月中旬以降、警戒を強める必要があると指摘しています。