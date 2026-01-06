県内で、2026年注目の人物をご紹介する新春シリーズ「今年にかける」。



2回目の1月6日は、プロ野球横浜DeNAベイスターズの若きスター候補、鳴門市出身の石上泰輝選手に迫ります。

横浜DeNAベイスターズ、石上泰輝選手24歳。



堅い守備と俊足が売りの、通称「ハマのカミカミ」です。



鳴門市出身の石上選手は、徳島商業高校から東洋大学を経て、ドラフト4位でDeNAへ。





プロ2年目の2025年に早くもショートに定着すると、11月には初の侍ジャパン入りも果たしました。

（横浜DeNAベイスターズ・石上泰輝 選手）

「いろんな経験ができたシーズンだったと思う。期待してくれているのはありがたいので、そこはしっかり応えれるように」

石上選手に、2026年にかける思いを聞きました。



2025年末、その姿は母校・徳島商業のグラウンドにありました。

（横浜DeNAベイスターズ・石上泰輝 選手）

「帰ってきたら練習できる場所があるのは僕としても助かる。（母校での練習は）すごくいい環境だと思う」

オフには原点で己を磨くという石上選手最大の武器は、遠投120メートルの強肩を生かした守備。



本職のショート以外にも、セカンド、サードと多くのポジションを守れるユーティリティプレイヤーです。

（横浜DeNAベイスターズ・石上泰輝 選手）

「一番は足を使って楽しないようにボールまで早く、送球には自信があるので捕れば何とかなると思っているので、そこは意識してやってます」

そしてこの時期、シーズン中とは違った意識で取り組むのがバッティングです。

（横浜DeNAベイスターズ・石上泰輝 選手）

「強く早く振るというのは意識して、シーズンになれば小さくなるので、それをこのオフシーズンで一回リセットしてやってます」

（徳島商業高校・前川紀洋 部長）

「（逆方向が）やっぱり良い、あの感じで（引っ張るのは）難しい」

（横浜DeNAベイスターズ・石上泰輝 選手）

「全部ドライブになっちゃう、（課題は）ずっと一緒」

（横浜DeNAベイスターズ・石上泰輝 選手）

「力んで開いてたので、それを直すというか、開かないように気を付けたら、センターに良い打球が飛び出した」

「基本練習でも逆方向狙って打つことはやっているので、それを継続してやっていこうと思う」

恩師、森影浩章監督は高校時代の石上選手についてこう話します。



（徳島商業高校・森影浩章 監督）

「とにかくストイックというか、野球に関しては妥協しない、そんな選手でした」



（記者）

「来シーズンどんな活躍を？」



（徳島商業高校・森影浩章 監督）

「レギュラー定着というポジションを掴んでほしい」

後輩たちも、憧れの先輩のプレーに熱い視線を注ぎます。

（徳島商業高校・前川紀洋 部長）

「母校の選手たちも見ているので、ちょっとでも先輩で（石上選手のような）プロの世界で活躍している人がいるというのは僕も嬉しいし、後輩たちにも良い影響がある。けがなく一年間頑張ってほしい」

高校時代、共に甲子園を目指した同級生も毎年、その成長に驚かされるといいます。



（高校の同級生・裏巽喬介さん）

「去年のオフシーズンよりもスイングが力強くなってて、プロの世界はすごいなと思う」

「高校時代は、徳島県トップクラスの選手に急に成長したというか、見てて頼もしい存在でした」

「あまり人前に出るタイプではないので、インタビューとか見てていけるかなと心配になるが」

「（石上選手の）活躍が（自分の）生きがいで、毎日楽しませてもらっている」

プロ3年目の今シーズン。



さらなる飛躍を目指し、強い覚悟で挑みます。

（横浜DeNAベイスターズ・石上泰輝 選手）

「打撃もそうですし、守備でもエラーがあったので、そこを一つでも少なくできるように、このオフ取り組んで」

「一年間通して、レギュラーとして活躍してリーグ優勝、日本一に貢献できるようにやりたいなと思う」



最後に県内のファンへメッセージをもらいました。

（横浜DeNAベイスターズ・石上泰輝 選手）

「まず、2025シーズン応援ありがとうございました。2026シーズン、しっかりチームの勝利に貢献できるように毎試合、毎試合、頑張るので応援よろしくお願いします」



「ハマのカミカミ」から、いつかは「世界のカミカミ」へ。



徳島が生んだ最高のユーティリティプレイヤー、石上泰輝の2026年から目が離せません。



