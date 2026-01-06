M!LKの塩崎太智（「崎」は、たつさきが正式表記）が自身のInstagramを更新。アゼルバイジャンで撮影した、嵐・二宮和也との貴重な2ショットを披露し、反響を呼んでいる。

【写真＆動画】①二宮和也と塩崎太智の2ショット②③以前ノコルの仮装をし、二宮から“呼び出し”された塩崎 ④⑤アゼルバイジャンで二宮を大捜索

■映画『VIVANT』続編の撮影現場を訪れたM!LK塩崎と笑顔を見せる二宮

1月2日放送のTBS系『ニノなのに新春SP』にて、「VIVANT撮影中なのにアポなしで突撃!!」企画に出演した塩崎。映画『VIVANT』続編の撮影地であるアゼルバイジャンへ向かい、番組MCの二宮和也を大捜索した。聞き込みやSNSの情報を頼りに探し続け、最後には無事、撮影中の二宮を見つけ出し、念願の対面を果たしていた。

塩崎は「アゼルバイジャンで二宮さんを見つけることができてよかったー！！」と、無事に探し当てることができた喜びを綴り、二宮との2ショットなど複数枚の写真を投稿。煉瓦造りの街並みを背景に、ふたりがダブルピースでにこやかな笑顔を見せる1枚のほか、二宮と塩崎が楽しそうに会話を交わす様子など、現場での温かな対面が伝わる全3枚が公開された。

さらに塩崎は、「写真まで撮ってくださって、嬉しすぎて滅！」と、グループの最新曲「好きすぎて滅！」にかけたコメントで、喜びをユーモアたっぷりに表現している。

この投稿に、SNSでは「2ショット最高すぎて滅！」「ふたりとも兄弟みたいで可愛い」「Wピースの笑顔が素敵」「外でもお話したり写真撮ったりできたんだね」「ノコルと塩崎くんが楽しそうに話してる！」「塩崎くん、ニノの写真ありがとう！」などの声が続出。また、同番組にはM!LKのメンバーがたびたび出演していることから、「次回もM!LK出るから楽しみ」「たくさん呼んでください！」「画面が可愛くなるから、ぜひM!LKのみなさんに毎週出てほしい」といった期待の声も寄せられている。

■以前ノコルの仮装をして二宮から“呼び出し”された塩崎

■写真＆動画：アゼルバイジャンで二宮を探すM!LK塩崎太智