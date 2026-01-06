オートサロンのBMWブースは「M2 CS」に注目！

東京オートサロン2026 BMWブースイメージ

東京オートサロンは1983年に初めて開催された日本最大級の自動車イベントのひとつ。「東京オートサロン2026」のBMWブースでは、BMW M社が開発した高性能マシン「BMW M」の車両に、BMW正規ディーラーではあまり目にすることができないBMW純正チューニングパーツ「BMW Mパフォーマンスパーツ」を纏ったモデルを展示する。

注目は今年のジャパンモビリティショー2025でジャパンプレミアされた「M2 CS」に、BMW Mパフォーマンスパーツをフル装備したモデル。参考出品として日本初公開されるこのモデルは、BMWブースにおいて異彩を放つだろう。

BMW Mは、今夏より新たなブランドコンセプト「GEN M（ジェン・エム）」のもと、「走り方は、生き方だ。」をテーマにマーケティング活動を実施している。同イベントのBMWブースでは、この世界観を存分に表現することで、多くの来場者を惹きつける。

また、開催期間中はBMWブース内特設ステージにて、レーシングドライバーによるトークショーをはじめ、BMW Mモデルの優位性、BMWモータースポーツ、BMW純正部品の重要性、BMW正規ディーラーにおけるサービスの魅力等を紹介する多くのコンテンツが実施される予定だ。

東京オートサロン2026 BMWブース展示モデル

・M2 CS（日本初公開／Mパフォーマンスパーツ装着モデル）

・M5 M xDriveツーリング（2026年BMW & MINI Racing先導モデル）

・M3 M xDrive（Mパフォーマンスパーツ装着モデル）

・X7 M60i xDrive（Mパフォーマンスパーツ装着モデル）

INFORMATION

東京オートサロン2026

・開催日時：2026年1月9日（金）～11日（日）9:00～19:00（11日は18:00まで）※9日はビジネスデイ、一般公開は10、11日

・会場：幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）

・主催：東京オートサロン事務局

・後援：千葉県／千葉市、一般社団法人 日本自動車用品・部品アフターマーケット振興会（NAPAC）、一般社団法人 日本自動車工業会（JAMA）、一般社団法人 日本自動車連盟（JAF）

・公式サイト：https://www.tokyoautosalon.jp/2026/