¡¡¡ÚËÌµþ¡¢¥½¥¦¥ë¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï5Æü¡¢ËÌµþ¤Ç´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¤¿¡£½¬»á¤Ï¡¢Ãæ´Ú¤Ï¡ÖÎò»Ë¤ÎÀµ¤·¤¤Â¦¤ËÎ©¤Á¡¢Àµ¤·¤¤ÁªÂò¤ò¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Îò»ËÌäÂê¤ÇÂÐÆü¶¦Æ®¤òÁÊ¤¨¤¿¡£´Ú¹ñ¤È¤ÎÍ§¹¥¤ò·ø»ý¤·¡ÖÀïÎ¬¶¨ÎÏ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´Ø·¸¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡£´Ú¹ñÂçÅýÎÎÉÜ¹â´±¤ÏÎ¾¼óÇ¾¤¬ËÌÄ«Á¯¤È¤ÎÂÐÏÃºÆ³«¤Î½ÅÍ×À¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Ä«Á¯È¾Åç¤ÎÊ¿ÏÂ¹½ÃÛ¤ÎÊýºö¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡½¬»á¤Ï¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤ÏÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤ËÈ¿È¯¡£Îä¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿Ãæ´Ú´Ø·¸¤ò²þÁ±¤·¡¢¶áÇ¯ÎÉ¹¥¤ÊÆü´Ú´Ø·¸¤Ë¤¯¤µ¤Ó¤òÂÇ¤Á¤¿¤¤ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÍû»á¤ÏÆüÃæÂÐÎ©¤ò½ä¤Ã¤ÆÃæÎ©¤ÎÎ©¾ì¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ñÃÌËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡Ö¡ÊÃæ´Ú¡ËÎ¾¹ñ¤Ï¹ñ¸¢¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿»þ´ü¤Ë¼ê¤ò·È¤¨¤Æ¶¦¤ËÆ®¤Ã¤¿´Ø·¸¤À¡×¤È¸ÀµÚ¤¹¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£º£²ó¤Î²ñÃÌ¤òÃæ´Ú´Ø·¸¤Î¡ÖÁ´ÌÌ½¤Éü¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤Ê¤¤Ã¤«¤±¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢·ÐºÑÊ¬Ìî¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¶¯²½¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡²ñÃÌ¤Ç½¬»á¤Ï´Ú¹ñ¤È¤Î¿ÍÅª±ýÍè¤ÎÂ¥¿Ê¤òÌÜ»Ø¤¹°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£