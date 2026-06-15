秋田市にある秋田刑務所の20代の受刑者が刑務官に頭突きするなど暴行を加えたとして書類送検されました。公務執行妨害の疑いで書類送検されたのは、秋田刑務所に服役している20代の男性受刑者です。秋田刑務所によりますと、今年2月、受刑者が所内での運動の時間に、刑務官から規則に反する行為を指摘されたことに腹を立て、刑務官の顔面に頭突きしたほか胸を強く押すなどの暴行を加えた疑いが持たれています。刑務官は顔面を打撲