新潟県は15日、長岡市にある帝京長岡高校でウェルシュ菌による集団食中毒が発生したと発表しました。 6月12日午前10時半ごろ、帝京長岡高校から長岡保健所へ「運動部の生徒複数人が12日早朝から下痢・腹痛・吐き気等の症状を呈しており、食中毒が疑われるため届け出る」旨の連絡がありました。 長岡保健所が調査した結果、帝京長岡高校の運動部専用の食堂で調理された食事を食べた部員およびコーチ137人のうち調査を行う