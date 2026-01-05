【30MS オプションパーツセット24(ターボコスチュームβ)[カラーA]】 1月10日 発売予定 価格：1,650円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MS オプションパーツセット24(ターボコスチュームβ)[カラーA]」のパッケージ画像を公開した。発売は1月10日を予定しており、価格は1,650円。

本製品は、BANDAI SPIRITSが手がける美少女プラモデルブランド「30 MINUTES SISTERS（30MS）」より、オプションパーツ「ターボコスチュームβ」をプラモデルで表現したもの。

今回「バンダイ ホビーサイト」の商品ページが更新され、パッケージ画像を初公開しているほか、様々なポージングの商品画像も公開されている。

(C)BANDAI SPIRITS 2021