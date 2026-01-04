浜崎あゆみ、公演中のステージ落下事故を説明・謝罪「我々チーム内の連携ミスにより」経緯を報告
【モデルプレス＝2026/01/04】歌手の浜崎あゆみ（47）が2026年1月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。ライブでの落下事故を謝罪した。
【写真】落下事故発生したライブでの浜崎あゆみの姿
2025年12月30日から31日にかけて、東京・国立代々木競技場第一体育館にてライブ「ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2025-2026 We are ayu -ep.Seichi-」を開催していた浜崎。今回、浜崎は「12月30日の公演につきまして」と切り出し「皆様からのご指摘、ご心配をいただいております通り、本番中にわたくしがステージ機構下に落ちるアクシデントがございました」とライブ中に起きた落下事故を報告した。
続けて「演者・スタッフ一同、限られた時間の中で安全確認を最優先としながら常に会場リハーサルを進めておりますが、今回のステージは様々な箇所の昇降が多く、わたくしをはじめ我々チーム内の連携ミスにより今回のアクシデントとなりました」と説明し「直接見える席にいらしたお客様、落下の際の音で怖い思いをされたお客様には大変ご心配をおかけしました事をお詫び申し上げます」と謝罪した。また、「ただ、マインドとしてはめちゃくちゃ元気に代々木2日間フルアウトしてまして、なんなら現在家族内で移し合っている風邪の方が全然しんどいです」と現状についてつづっている。
この投稿を受け、ファンからは「心配…お大事にしてください」「元気ならよかった…！」「怪我しても感じさせないところがプロ」などと心配の声が上がっている。なお、同ライブで撮影された写真は2026年1月3日、浜崎が自身のInstagramにて公開。それぞれ、フォトグラファーの嘉茂雅之氏（@masayukikamo）・LUCAS EIZO氏（@lent_lcsez）・manabuyamabe氏（@yabedon）が撮影したライブショットがアップされている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆浜崎あゆみ、ライブでの落下事故を報告
◆浜崎あゆみの投稿に心配の声
