根元が伸びて白髪が目立ってきたけれど、頻繁に染め直すのは大変……。最近はハイライトや明るめのトーンで、白髪を自然になじませるカラーリングが支持を集めています。そこで今回は、大人のオシャレを引き立てる白髪ぼかしボブをご紹介。次に美容院へ行く際の参考にしてみて。 淡いグレージュの上品ショートボブ メリハリを作ったくびれシルエットのショートボブに、淡く明るいグレ