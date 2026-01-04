TVアニメ「多聞くん今どっち！？」ノンクレジットオープニング映像解禁＆ファンミーティング開催決定！
累計発行部数が175万部を突破し（※電子書籍含む）、「このマンガがすごい！2023」でオンナ編第9位、「次にくるマンガ大賞2023」コミックス部門6位にランクインするなど、今最も注目を集める少女マンガ「多聞くん今どっち！？」（白泉社「花とゆめ」で連載中）。
そんな本作は2026年1月3日(土)25:00〜 TOKYO MX・BS11／各配信サービスにてスタート。U-NEXT、アニメ放題では2026年1月1日(木)0:00 〜 地上波先行・最速配信となる。
この度、Blu-ray＆DVDの発売決定に加え、ノンクレジットオープニング映像の解禁、さらに6月7日（日）にファンミーティング❤️感謝祭2026❤️の開催も決定した。
TVアニメ「多聞くん今どっち！？」は、主人公の高校生・木下うたげが家事代行のバイトで、推しの大人気アイドル・F/ACE（フェイス）の福原多聞くんの家を担当するところから物語が始まる、ハイテンション推し活ラブコメディ。セクシー＆ワイルドなアイドルの本性が、実はジメジメ陰キャというギャップを持つ多聞くんと、そんな自己肯定感が低い彼を「多聞くんは神！！」と全力でサポートするうたげのドタバタな日常は、推しを持つ全ての人が共感必至だ。
TVアニメ「多聞くん今どっち！？」Blu-ray＆DVD全3巻で発売決定！第1巻は2026年3月25日に発売。
さらに作品の幕開けを鮮やかに彩ったノンクレジットオープニング映像が解禁となった。OPテーマ「Sweet Magic」と、F/ACEメンバー・木下うたげちゃんが生き生きと描かれる本映像は、改めて作品の世界観とクオリティの高さを実感できる内容となっている。
「Sweet Magic」は現在各種音楽配信サービスにて好評配信中。さらに、1月11日にはCDの発売も決定しており、こちらも合わせて要チェックだ。
また6月7日（日）に、新宿ピカデリーでファンミーティング❤️感謝祭2026❤️の開催が決定。キャストとともに作品の世界観を体感できる、ファンにとって特別な一日となる予定だ。イベントの詳細や出演者情報については、後日改めて発表されるので、乞うご期待！
ついに放送開始となったTVアニメ「多聞くん今どっち！？」の勢いはここからさらに増していく！今後も発表される新情報をぜひお見逃しなく！
●リリース情報
TVアニメ「多聞くん今どっち！？」
【Blu-ray 1】
価格：￥9,900（税込）
【Blu-ray 1（アクリルスタンド付き）】
価格：￥13,200（税込）
Blu-ray＆DVDの発売情報はこちら
https://tamon-animate.lnk.to/LE_BD1
●作品情報
TVアニメ「多聞くん今どっち！？」
＜イントロダクション＞
累計発行部数175万部突破！
話題の少女漫画『多聞くん今どっち！？』がついにTVアニメ化！
推しに人生を捧げる高校生・木下うたげは、大人気アイドルF/ACEの
メンバー福原多聞くんを全力応援中。
ある日、推しに貢ぐ資金を稼ぐため家事代行のバイトで向かった先は――
まさかの推しの家！？
そこで出会ったのは、ステージ上でのセクシー＆ワイルドな姿とは真逆な、
ジメジメ陰キャで自己肯定感ゼロの多聞くんだった――！
推しの衝撃的な“裏の顔”に戸惑いながらも、彼を推したい気持ちは
止められない。
そして、ジメジメな多聞くんにもなぜかトキメキが止まらなくて…！？
笑えて共感！きゅんきゅん悶えて、沼落ち確定！
ハイテンション推し活ラブコメディ爆誕！！！
【原作】
師走ゆき「多聞くん今どっち！？」（白泉社「花とゆめ」連載）
【スタッフ】
監督：永岡智佳
シリーズ構成・脚本：永井千晶
キャラクターデザイン・総作画監督：伊東葉子
アニメーション制作：J.C.STAFF
総作画監督：千葉 充
露木愛里
プロップデザイン：藤井萌依
音楽：大間々 昂
田渕夏海
美術監督：余 力
CGディレクター：門間絢香
ライブCG協力：サンジゲン
2Dデザイン：吉垣 誠
撮影監督：青胗風香
色彩設計：木村美保
編集：瀧川三智（REAL-T）
音響監督：大寺文彦
音響効果：西 佐知子
音響制作：田中理恵
主題歌：F/ACE
製作：松竹・キングレコード・白泉社
【キャスト】
木下うたげ：早見沙織
福原多聞：波多野 翔
坂口桜利：千葉翔也
橘 敬人：畠中 祐
石橋ナツキ：天粼滉平
甲斐倫太郎：長岡龍歩
藤田 渉：水中雅章
白石 泉：本田貴子
結菜：福積沙耶
莉子：平山ゆりか
木下ほまれ：佐々木瑠奈
木下やまと：七瀬彩夏
●楽曲情報
「Eyes On You」
F/ACE（福原多聞・坂口桜利・橘 敬人・石橋ナツキ・甲斐倫太郎／
CV.波多野翔・千葉翔也・畠中 祐・天粼滉平・長岡龍歩）
配信はこちら
https://tamon-anime.lnk.to/EyesOnYou
「F/ACE OFF」
F/ACE（福原多聞・坂口桜利・橘 敬人・石橋ナツキ・甲斐倫太郎／
CV.波多野翔・千葉翔也・畠中 祐・天粼滉平・長岡龍歩）
配信はこちら
https://tamon-anime.lnk.to/FACEOFF
「Sweet Magic」
F/ACE（福原多聞・坂口桜利・橘 敬人・石橋ナツキ・甲斐倫太郎／
CV.波多野 翔・千葉翔也・畠中 祐・天粼滉平・長岡龍歩）
2026年1月11日発売
品番：NMAX-1447
定価：￥1,760（税込）
※こちらの商品は全国のアニメイトにてお買い求めいただけます。
予約
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3308272/
＜収録内容＞
1. Sweet Magic
Lyrics : Soma Genda
Music : Dirty Orange・Soma Genda
Arranged by Dirty Orange
※TVアニメ「多聞くん今どっち！？」オープニングテーマ
2. 花と夢
Lyrics：城田優
Music：城田優・Mitsu.J
Arranged by Mitsu.J
※TVアニメ「多聞くん今どっち！？」エンディングテーマ
3. Sweet Magic (Instrumental)
4. 花と夢 (Instrumental)
©師走ゆき・白泉社／多聞くん今どっち！？製作委員会
