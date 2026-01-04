この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「ポイ活投資チャンネル」が、「［2026年高還元クレカ戦略］人気だけどおススメしないクレカ」と題した動画を公開。2025年に相次いだクレジットカードの「大改悪」を受け、かつて人気を博したカードがもはや「おすすめできない」理由を解説し、2026年に向けた新たなカード選びの基準を提示している。



2025年は高還元クレジットカードにとって激動の年であった。特にJALPayをはじめとするバーチャルカードへのチャージがポイント付与の対象外となるケースが急増し、多くの「ポイ活」ユーザーが戦略の見直しを迫られた。動画では、こうした状況を踏まえ、現在も人気が高いものの、もはや持つべきではないカードとして5枚を挙げている。



ポイ活投資チャンネル氏が「おすすめしない」とするのは、「三井住友カード ゴールド(NL)」「楽天カード」「dカード」「セゾンカード全般」「エポスゴールドカード」の5種類だ。例えば「三井住友カード ゴールド(NL)」は、年間100万円利用で年会費が永年無料になる「100万円修行」の対象外となる決済先が増加し、修行の難易度が格段に上がった。氏によると、現在ではSBI証券でのクレカ積立以外に大きなメリットは見いだしにくい状況であるという。同様に、「楽天カード」や「dカード」、「セゾンカード」なども各種チャージでのポイント付与が対象外となり、高還元ルートとしての価値が大きく損なわれたと指摘した。



こうした「大改悪」の波を受け、同氏は2026年のクレジットカード選びにおいて、「どのバーチャルカードへのチャージでポイントが付与されるか」が極めて重要な判断基準になると分析。その上で、JALPayへのチャージでもポイントが貯まる「P-one Wiz」や「JQ CARDセゾンGOLD」などを、今後の高還元戦略の主軸となる「1軍クレカ」として紹介した。



今回の動画は、2025年の改悪ラッシュがこれまでのクレジットカード選びの常識を覆したことを示している。今後はカードの知名度や人気だけでなく、自身のライフスタイルに合わせ、どの決済サービスへのチャージでポイントを効率的に貯められるかという、より専門的な視点での見直しが不可欠となるだろう。