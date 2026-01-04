第102回箱根駅伝

第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）は、青学大の3年連続9度目の総合優勝で幕を閉じた。原晋監督は5区で歴史的快走を披露した黒田朝日（4年）がマラソンで2時間3分台を出すと予言。日本記録保持者の34歳・大迫傑（リーニン）の名を出し、「彼に頼るようじゃダメ」と若手に奮起を促した。

往路、復路、総合すべてで大会新記録をマークし、圧勝した青学大。胴上げで9度舞った原監督は閉会式後に報道陣に囲まれると、舌も滑らかだった。

5区でスーパー区間新を叩き出した黒田について、マラソンで2時間3分台を出すと予言。初マラソンだった昨年2月の大阪では、2時間6分5秒でいきなり学生新。2月の別府大分に出場予定だが、指揮官は「もう一度自己ベストに近いところで走らせたい」とし、今年か来年のベルリンで「2時間3分台を出したい、狙っていきたい」と闘志を高めた。

現在の日本記録は、大迫が昨年12月のバレンシアでマークした2時間4分55秒。原監督は「第一線で走っている場合じゃないんですよ、もう34歳ですよ！」とし、「彼をけなしているわけじゃない。彼に頼るようじゃダメ。彼に追随して大きく変えないと。いつまでも日本ナンバーワンにおらせちゃいけない。若い子がマラソンやらないと」と力説していた。



