第102回箱根駅伝

第102回箱根駅伝は青学大が3年連続9度目の総合優勝で幕を下ろした。来季に向け、各校が再スタートを切るが、今大会で往路2位、総合4位となった早稲田大は「来季は間違いなく優勝候補」の声が早くも上がっている。

その理由は3人加わるスーパールーキーだ。12月に行われた全国高校駅伝で各校のエースが揃う1区で、日本人最高記録で区間賞を獲得した増子陽太（学法石川）、2位だった新妻遼己（西脇工）、3位だった本田桜二郎（鳥取城北3年）という上位3人がまとめて加わる。

今大会はスーパー1年・鈴木琉胤が4区で区間記録にあと1秒に迫る区間賞を獲得。5区山上りで青学大・黒田朝日（4年）とバトルを繰り広げた「山の名探偵」工藤慎作（3年）も残り、戦力の厚みが増すことは間違いない。

X上では来季オーダーを予想するファンが数多く現れ、「来年の話をすると流石に早稲田が強すぎる」「黄金期到来が近いかも」「新妻→鈴木→増子→本田→名探偵で往路優勝ですか!?」「来年の早稲田の布陣が今から楽しみ」「令和の三羽烏を加えてまた来年リベンジしよう」「来年の早稲田、間違いなく優勝候補」「来年はいよいよ本命か」と声が上がった。

スポーツ推薦の枠が少なく、限られた戦力で戦っている早稲田大。もちろん、タイムや実績だけですべてが決まるほど、箱根の戦いは甘くはない。来季は3年生以下にも逸材を擁し4連覇を目指す青学大、今大会歴代最高2位と躍進し野中恒亨（3年）と辻原輝（3年）が残る国学院大など依然ライバルは手強いが、早稲田大も各校から恐れられる存在となりそうだ。



（THE ANSWER編集部）