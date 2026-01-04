“大河出演”乃木坂46・井上和の不安「どうやったら（共演者と）仲良くなれますか？」
アイドルグループ・乃木坂46の井上和（20歳）が、1月2日に放送された語学番組「バズ英語 〜SNSで世界をみよう〜」（NHK Eテレ）に出演。大河ドラマ「豊臣兄弟！」に出演が決まっているが、大河ドラマに格式が高いイメージがあり「どうやったら（共演者と）仲良くなれますか？」と不安を見せた。
大河ドラマ「豊臣兄弟！」に出演する乃木坂46・井上和が番組のゲストとして登場し、「2026年、大バズり間違いなし」と宣伝しつつ、「私はまだ、作品の後半の方に出てくるので、撮影はまだしてないんですけれど」とコメント。
ただ、井上は「大河ドラマって格式が高いというか、勝手に、厳しいイメージがざっくりとあって。どうやったら（共演者と）仲良くなれますか？」と、大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」に出演した爆笑問題・太田光にアドバイスを求める。
メイプル超合金・カズレーザーが「太田さんにできたんだから大丈夫でしょ。太田さん、俺が言っておきます。大丈夫大丈夫」と太田の代わりに答えた。
