「『なぜ、そう思うの？』は、絶対にNGです」

「なぜなぜ分析」をはじめに「なぜ？」という問いは“論理的に考える”ための「良い質問」だと考えられている。しかし実は「なぜ？」「どうして？」は、致命的な「解釈のズレ」を生み、噛み合わない会話＝「空中戦」を作り出してしまう元凶、「最悪の質問」なのだ。

「事実と解釈の違い。これに気づけていない人は、まだ確実に“曇りガラス”の中にいます」――。話題の新刊『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』では、世界・国内の各地で実践・観察を積み重ねてきた著者による「賢い質問の方法」＝事実質問術を紹介している。本書に掲載された衝撃の新事実の中から、今回は「 ありがちなNG質問 」について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・榛村光哲）

「いつも」と聞くのはよくない

「お正月はいつもどうしてるの？」

この質問がよくない理由は、聞き方にあります。

「いつも」という言葉が、過度に一般化されているからです。

「いつもどうしてるの？」という質問をよく考えてみてください。「いつも」は、一体いつのことを指しているのでしょうか。昨日でしょうか。先週でしょうか。毎週月曜日でしょうか。もしかするとそのいずれでもないかもしれません。

つまり、「いつも」はいつのことも指していないのです。

「事実質問」で頭をそろえる

頭のいい人は一般化から入らず、事実から入ります。

たとえば、こう聞きます。

・「去年のお正月は、何をしたか覚えていますか？」

この聞き方であれば、やることは一つだけです。特定の一回を思い出すこと。

一度の出来事が思い出せれば、そこから話は自然につながります。毎年似ているなら、その話が出てきますし、違っていれば、その違いがそのまま話題になります。

本当に話を聞きたいのであれば、考えさせるのではなく、思い出させるところから入る。それだけで、話が噛み合わなくなることはなくなります。

（本記事は『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』の一部を抜粋・調整・加筆した原稿です）