[1.3 ラ・リーガ第18節](RCDEスタジアム)

※29:00開始

<出場メンバー>

[エスパニョール]

先発

GK 13 マルコ・ドミトロビッチ

DF 5 フェルナンド・カレロ

DF 6 レアンドロ・カブレラ

DF 22 カルロス・ロメロ

DF 23 オマル・エル・ヒラリ

MF 4 ウルコ・ゴンサレス・デ・サラテ

MF 10 ポル・ロサノ

MF 11 ペレ・ミジャ

MF 24 ティリス・ドラン

FW 8 エドゥ・エスポジト

FW 9 ロベルト・フェルナンデス

控え

GK 1 アンヘル・フォルトゥノ

DF 2 ルベン・サンチェス

DF 12 ホセ・サリナス

DF 15 ミゲル・ラビオ

DF 38 クレメンス・リーデル

MF 14 ラモン・テラッツ

MF 28 Ferrán Gómez

FW 7 ハビ・プアド

FW 16 ルカ・コレオショ

FW 17 ジョフレ・カレーラス

FW 19 キケ・ガルシア

FW 20 アントニウ・ロカ

監督

マノーロ・ゴンサレス

[バルセロナ]

先発

GK 13 ジョアン・ガルシア

DF 3 アレックス・バルデ

DF 5 パウ・クバルシ

DF 18 ジェラール・マルティン

DF 23 ジュール・クンデ

MF 10 ラミネ・ヤマル

MF 11 ラフィーニャ

MF 14 マーカス・ラッシュフォード

MF 21 フレンキー・デ・ヨング

MF 24 エリック・ガルシア

FW 7 フェラン・トーレス

控え

GK 1 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン

GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー

DF 26 ジョフレ・トレンツ

MF 8 ペドリ

MF 16 フェルミン・ロペス

MF 17 マルク・カサド

MF 20 ダニ・オルモ

MF 22 マルク・ベルナル

MF 27 ドロ・フェルナンデス

MF 43 Tomás Marqués

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

FW 28 ルーニー・バルドグジ

監督

ハンジ・フリック

