エスパニョールvsバルセロナ スタメン発表
[1.3 ラ・リーガ第18節](RCDEスタジアム)
※29:00開始
<出場メンバー>
[エスパニョール]
先発
GK 13 マルコ・ドミトロビッチ
DF 5 フェルナンド・カレロ
DF 6 レアンドロ・カブレラ
DF 22 カルロス・ロメロ
DF 23 オマル・エル・ヒラリ
MF 4 ウルコ・ゴンサレス・デ・サラテ
MF 10 ポル・ロサノ
MF 11 ペレ・ミジャ
MF 24 ティリス・ドラン
FW 8 エドゥ・エスポジト
FW 9 ロベルト・フェルナンデス
控え
GK 1 アンヘル・フォルトゥノ
DF 2 ルベン・サンチェス
DF 12 ホセ・サリナス
DF 15 ミゲル・ラビオ
DF 38 クレメンス・リーデル
MF 14 ラモン・テラッツ
MF 28 Ferrán Gómez
FW 7 ハビ・プアド
FW 16 ルカ・コレオショ
FW 17 ジョフレ・カレーラス
FW 19 キケ・ガルシア
FW 20 アントニウ・ロカ
監督
マノーロ・ゴンサレス
[バルセロナ]
先発
GK 13 ジョアン・ガルシア
DF 3 アレックス・バルデ
DF 5 パウ・クバルシ
DF 18 ジェラール・マルティン
DF 23 ジュール・クンデ
MF 10 ラミネ・ヤマル
MF 11 ラフィーニャ
MF 14 マーカス・ラッシュフォード
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
MF 24 エリック・ガルシア
FW 7 フェラン・トーレス
控え
GK 1 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 26 ジョフレ・トレンツ
MF 8 ペドリ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 17 マルク・カサド
MF 20 ダニ・オルモ
MF 22 マルク・ベルナル
MF 27 ドロ・フェルナンデス
MF 43 Tomás Marqués
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 28 ルーニー・バルドグジ
監督
ハンジ・フリック
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
