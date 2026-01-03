第102回箱根駅伝復路

第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の復路は3日、箱根・芦ノ湖〜東京・大手町の5区間109.6キロで行われ、青学大が3年連続9度目の総合優勝を果たした。初優勝を目指した国学院大は2位。2日の往路3区を走った野中恒亨（3年）は、煽りを受けた「犬のコース侵入」について説明した。

野中は往路3区で1時間1分22秒の区間3位。レース中には犬がコースに侵入するというまさかのハプニングも。自身のインスタグラムのストーリー機能で「ポメラニア〜ンジャーンプ」として、犬をかわす写真を投稿していた。

一方で、X上で当該場面とみられる動画が拡散され、物議を醸すことになった。

復路のレース終了後、この件について言及。「給水手前の15キロのところに犬がいた。何が起こったか、わからなかった。ああいうのは初めて」と驚きを明かしたが、「別に犬に罪はないんで」と走りに影響はなかったことを強調。「自分の力のなさで今年は負けた。練習を見直してやらないと、4年生の穴は埋められない」と話した。

1万メートル自己ベスト27分36秒64は国学院大記録。最上級生となる2027年大会では、エースとして悲願の初優勝へ牽引する。



（THE ANSWER編集部）