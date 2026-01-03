Ç»¤¤Èý¤µ¤óÉ¬¸«¡ªÈý¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÇö¤á¤ëº£¤Ã¤ÝËº¤ìÈý¤Îºî¤êÊý
¡Èý¥Þ¥¹¥«¥é¤Î¿§Áª¤Ó
º£¤Ã¤ÝËº¤ìÈý¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÈÈýÌÓ¤Î¹õ¤µ¡É¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤Î¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ç¤¹¡£
Áª¤Ö¿§¤Ï¡¢È±¿§¤è¤ê 1¡Á2¥È¡¼¥óÌÀ¤ë¤á¤ÎÈý¥Þ¥¹¥«¥é¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¡ý
ÅÉ¤ë»þ¤Ë¤ÏÃÏÈ©¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÌÓÎ®¤ì¤ËµÕ¤é¤Ã¤ÆÅÉ¤ê¤½¤Î¸åÌÓÎ®¤ì¤Ë±è¤Ã¤ÆÀ°¤¨¤ëÅÉ¤êÊý¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤À¤±¤Ç¡¢Èý¤Î¼çÄ¥¤Ï°ìµ¤¤ËÈ¾Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢Àþ¤òÉÁ¤¯¤Î¤ÏÀäÂÐNG
Ç»¤¤Èý¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉÁ¤«¤Ê¤¤Í¦µ¤¡×¤¬º£¤Ã¤Ý¤µ¤Î¥«¥®¤Ç¤¹¡£
ÉÁ¤¯»þ¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¤ÇÈý¿¬¤Î¥¹¥«¥¹¥«ÉôÊ¬¤Î¤ßÂ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1ËÜ¤º¤ÄÌÓ¤òÂ¤¹¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢ÈýÆ¬¡ÁÃæ´Ö¤Ï´ðËÜ¿¨¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤¬²¼µ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¦ÎØ³Ô¤ò¤Ê¤¾¤ë
¡¦²¼¥é¥¤¥ó¤ò°ìÄ¾Àþ¤ËÉÁ¤¯
¤³¤ì¤ò¤¹¤ë¤È°ìµ¤¤Ë¸Å¤¤Èý¡¢¶¯¤¤´é¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
£ÈýÆ¬¤Ï¡È¤Ü¤«¤·Ì¿¡É
Ç»¤¤Èý¤µ¤ó¤ÏÈýÆ¬¤¬ÆÃ¤ËÇ»¤¯¸«¤¨¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤òÈò¤±¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï²¼µ¤Ç¤¹¡£
¡¦ÈýÆ¬¤ÏÉÁ¤«¤Ê¤¤
¡¦¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¤Õ¤ï¤Ã¤È¾è¤»¤ë¤À¤±
¡¦¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥Ö¥é¥·¤Ç²¿ÅÙ¤â¤Ü¤«¤¹
ÌÜ°Â¤Ï¡Ö¤É¤³¤«¤éÈý¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤¯¤é¤¤¤ÎÇö¤µ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤¬¤Ç¤¤ë¤È°ìµ¤¤Ëº£¤Ã¤Ý¡¦¹¤È´¤±´¶¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£
¤Èý²¼¥é¥¤¥ó¤òºî¤é¤Ê¤¤
Ëº¤ìÈý¡á¤¤Á¤ó¤È¤·¤¹¤®¤Ê¤¤Èý¤Ç¤¹¡£
Èý²¼¤Ë¤¯¤Ã¤¤ê¥é¥¤¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÈýÌÓ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡ª¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¤É¤¦¤·¤Æ¤âÀ°¤¨¤¿¤¤»þ¤ÏÈý¾å¤À¤±¤ò·Ú¤¯À°¤¨¤ë¤°¤é¤¤¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Èý²¼¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤È
¡¦Èý¤¬¼çÌò¤Ë¤Ê¤ë
¡¦´é¤¬¥¥Ä¤¯¸«¤¨¤ë
¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢Ç»¤¤Èý¤µ¤ó¤ÏÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¤Þ¤º¤Ï¡ÖÈý¥Þ¥¹¥«¥é¤Î¿§¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤ë¡×¡ÖÈýÆ¬¤òÉÁ¤«¤Ê¤¤¡×¤³¤Î2¤Ä¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢°õ¾Ý¤Ï¤«¤Ê¤êÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¼¤ÒÌÀÆü¤Î¥á¥¤¥¯¤«¤é»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£