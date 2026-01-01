この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活投資チャンネルが「2026年クレカ積立・即売り戦略」と題した動画を公開。現金を用意することなく、クレジットカードで投資信託を積立購入して即座に売却することで、年間87,840ポイントを獲得できるという「クレカ積立・即売り」戦略を詳しく解説した。



「クレカ積立・即売り」とは、証券会社でクレジットカードを使って投資信託の積立設定を行い、購入後にすぐ売却してポイントを獲得する手法だ。動画では、この手法の最大のメリットとして「事前の現金準備が不要」である点を挙げ、「クレジットカードで借りたお金で、投資信託を購入し、即売却・出金後、クレジットカードの支払いに充てます」とその仕組みを解説した。銀行口座からカード利用額が引き落とされる前に、売却した代金が戻ってくるため、実質的に手元資金なしで実践できるという。



ポイ活投資チャンネル氏は、SBI証券、楽天証券、マネックス証券など9つの証券会社・サービスを組み合わせることで、年間合計87,840ポイントを獲得できると試算。各社の投資上限額やポイント還元率、利用すべきクレジットカードを一覧表で分かりやすく示している。



また、即売り運用では、購入から売却までの短期間に投資信託の価格が下落するリスクが伴う。そのため、基本的には値動きがマイルドな「eMAXIS Slim 先進国債券インデックス」といった債券ファンドを選ぶことを推奨。これにより、価格変動リスクを最小限に抑えながらポイントを獲得できると説明した。ただし、楽天証券（楽天カード決済）やd払いかんたん資産運用など、一部のサービスでは債券ファンドが選択できず、株式ファンドなどを選ぶ必要があるため、その点については注意を促している。



現金を使わずにポイントを効率的に貯めることができる「クレカ積立・即売り」。リスクの低い投資信託を選び、各証券会社のルールを理解すれば、誰でも安心して始められるポイ活といえるだろう。2026年に向けて、このお得な戦略を試してみてはいかがだろうか。