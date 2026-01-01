この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネルが「あなたなら大丈夫！がんばれる！陣痛、出産が、怖い逃げられない…不安の乗り越え方」と題した動画を公開。動画では、出産を前に不安を抱える多くの妊婦に対し、12人の出産経験を持つ助産師の視点から、その不安を乗り越えるための心構えを語った。



動画の冒頭、HISAKOさんは、コロナ禍における立ち会い出産や面会の制限、帝王切開への恐怖、初産であることなど、視聴者から寄せられた出産への尽きない不安の声を紹介。こうした現状に対し、HISAKOさんは沖縄の離島で出会った「10人産んだ」という女性のエピソードを披露した。その女性から「今の若い人はね、お産って特別視して、騒いで大変そうだね」と言われた経験を明かし、かつて出産が「日常生活の1ページ」として自然に受け入れられていた時代があったと語る。



HISAKOさんは、現代の妊婦が抱える不安の一因として「情報過多」を挙げる。医療が発達し、様々なリスク情報に容易にアクセスできるようになったことで、「中途半端に知識を入れると不安になる」と指摘。かえって不安が増大する現代特有の状況を解説した。



その上で、不安を乗り越えるための具体的な方法として、お産のことばかりに集中するのではなく、意識を別の楽しいことに向けることの重要性を説く。「赤ちゃんの名前を何にしようかな」「産んで痩せたらこの服を着よう」など、自分の好きなことや未来の楽しみに目を向けるようアドバイス。また、陣痛中も好きな音楽をかけたり、お笑いのDVDを見たりすることで気を紛らわすことが有効だと自身の経験を交えて語った。



最後にHISAKOさんは、人間は「知らないことを不安に思う生き物」であるとし、不安な情報ばかりに目を向けるのではなく、自分の好きなことに集中することで、お産という大きな出来事に堂々と立ち向かえるのではないかと提言。特に孤独を感じやすい状況にある妊婦たちへ、気持ちを別の方向に奮い立たせる努力をしてみてはどうかと力強いメッセージを送った。