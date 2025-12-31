¡ÖÊ¿Æü¤â²È¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ëÉã¿Æ¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÄÎ±³ØÈñÍÑ6,000Ëü±ß¤â¿å¤ÎË¢¡£»ñ»º18²¯±ß¤Ç20Ç¯Á°¤ËFIRE¤·¤¿Éã¤¬°é¤Æ¾å¤²¤¿¡¢°ìÀ¸Æ¯¤¯µ¤¤Î¤Ê¤¤¡È¼«¾Î¡¦Åê»ñ²È¡É27ºÐÌµ¿¦¤ÎÂ©»Ò
¤³¤³¿ôÇ¯¡¢FIRE¡Ê·ÐºÑÅª¼«Î©¡¦Áá´ü¥ê¥¿¥¤¥¢¡Ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¹¤¬¤ê¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤«¤ËÁá¤¯²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤ë¤«¡×¡Ö¤¤¤¯¤éÃù¤á¤ì¤ÐÆ¯¤«¤º¤ËºÑ¤à¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ñ»º·ÁÀ®¤ÎÏÃÂê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½Âå¤ÎÏ«Æ¯´Ä¶¤ËÈè¤ì¤¿¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¿·¤¿¤Ê´õË¾¤Î¸÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢FIRE¤¬É¬¤º¤·¤â¹¬Ê¡¤Ê²ÈÄí¤òÌóÂ«¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢Í¤êÍ¾¤ëÉÙ¤È»þ´Ö¤¬¡¢¼¡À¤Âå¤ÎÏ«Æ¯´Ñ¤òÏÄ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢K¤µ¤ó¤Î»öÎã¤È¤È¤â¤Ë¡¢FIRE¤Î»×¤ï¤ÌÍî¤È¤··ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¹²¬FP»öÌ³½êÂåÉ½¤ÎÄ¹²¬ÍýÃÎ»á¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¢¨¸Ä¿Í¤ÎÆÃÄê¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢»öÎã¤Ï°ìÉôµÓ¿§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«¾Î¡¦Ìµ¿¦¡×¤ÇÅê»ñ²È¤Î54ºÐÉã¤È¡¢¡Ö¼«¾Î¡¦Åê»ñ²È¡×¤ÇÌµ¿¦¤Î27ºÐÂ©»Ò
¡ã»öÎã¡ä
ÉãK¤µ¤ó¡¡54ºÐ Åê»ñ²È¡Ê¼«¾Î¡¦Ìµ¿¦¡Ë
»ñ»º18²¯±ß¡¢Ç¯¼ý3,000Ëü±ß
Â©»ÒU¤µ¤ó 27ºÐ Ìµ¿¦¡Ê¼«¾Î¡¦Åê»ñ²È¡Ë
ÉãK¤µ¤ó¤Ï¡¢25ºÐ¤ÇIT¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤òµ¯¶È¤·¡¢35ºÐ¤ÇÇäµÑ¡£¤½¤ÎÇäµÑ±×¤ò±¿ÍÑ¤·¡¢¸½ºß¤Ï³ô¼°¡¦ÉÔÆ°»º¡¦Åê»ñ¿®Â÷¤Ê¤É·×18²¯±ß¤Î»ñ»º¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ñ»º¤Ï³ô¼°¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¸½ÊªÉÔÆ°»º¡¢Åê»ñ¿®Â÷¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ê¤É¤ËÊ¬»¶¤µ¤ì¡¢¤¤¤ï¤Ð¡Ö¤ª¶â¤¬¤ª¶â¤òÀ¸¤à¾õÂÖ¡×¤Ç¤¹¡£FIREÍýÏÀ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö4¡ó¥ë¡¼¥ë¡×¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤ì¤Ð¡¢Ç¯´Ö7,000Ëü±ßÁ°¸å¤ò¼è¤êÊø¤·¤Æ¤âÍýÏÀ¾å¤ÏÇËÃ¾¤·¤Ê¤¤¿å½à¤Ç¤¹¤¬¡¢K¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¤¦¤Á3,000Ëü±ßÄøÅÙ¤·¤«À¸³èÈñ¤Ë»È¤ï¤º¡¢»Ä¤ê¤ÏºÆÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É½ÌÌÅª¤Ë¤Ï¡ÖÏ«Æ¯¤·¤Ê¤¤¡×À¸³è¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»ñ»º¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
Ä«¤Ï5»þ¤Ëµ¯¾²¤·¡¢¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤ÇÆ¯¤¯ºÊ¤Î¤¿¤á¤ËÄ«¿©¤ÈÊÛÅö¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£6»þÈ¾¤Ë¹âµéSUV¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤ÇºÊ¤ò±Ø¤Þ¤ÇÁ÷¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¶á½ê¤Î¥¸¥à¤Ë¡£9»þ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤éÄ«¿©¤ò¤È¤ê¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹¤È³ô²Á¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¼«Ê¬¤Î¥Ö¥í¥°¤äSNS¤ËÅê¹Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸á¸å¤ËÍÑ»ö¤¬¤Ê¤¤Æü¤ÏÉ¬¤ºÆÉ½ñ¤ò1»þ´Ö¤·¤Æ¤«¤éµ¤¤¬¸þ¤±¤ÐºÆ¤Ó¥¸¥à¤Ë¡£Í¼¿©¤Î»ÙÅÙ¤ò¤·¤ÆºÊ¤ò±Ø¤Ø·Þ¤¨¤Ë¤¤¤¡¢Ìë¤ÏºÊ¤ÈÃÄ¤é¤ó¤·¤Ê¤¬¤é¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤À¤ê¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤ß¤¿¤ê¡£
K¤µ¤ó¤Î¼êÄ¢¤Ë¤Ï¡Ö²ñµÄ¡×¤ä¡ÖÇ¼´ü¡×¤ÎÍÑ»ö¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÆü¤ÎÍ½Äê¤Ï°ì¤Ä¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¶âÁ¬Åª¤ËÂç¤¤ÊÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÌ¤ËÇã¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤â¤Ê¤¯¡¢¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤é¤æ¤ëÍß¤¬¤â¤¦¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ç¯¼ý500Ëü±ßÄøÅÙ¤Ç¤â½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÀ¸¤ª¶â¤Ë¤Ïº¤¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤·¡¢ºÊ¤Î»Å»ö¤¬·ãÌ³¤ÇÂçÊÑ¤Ê¤Î¤ò¤ß¤Æ¡Ö¤â¤¦Âà¿¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£¤·¤«¤·¡¢ºÊ¤Ï¼ýÆþ¤¬ÌÜÅª¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤ï¤«¤ë¤è¡×¤ÈK¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¤¡¢ºÊ¤¬ÄêÇ¯Âà¿¦¤¹¤ë¤Þ¤Ç¸«¼é¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
K¤µ¤ó¤Î¤¤¤Þ¤Î¤³¤ÎÀ¸³è¤Ï¡¢¼ã¤¤¤³¤í¤Î²á¹ó¤ÊÏ«Æ¯¤Î¾å¤ËÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ»ñ¶â·«¤ê¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢¥Ï¡¼¥É¥¯¥ì¡¼¥à¤Ë±¦±ýº¸±ý¤·¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤Ï1Æü4»þ´Ö¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Û¤¦¡£¼Ò°÷¤¬µ¢¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Ç¥³¡¼¥É¤ò½ñ¤¡¢¼¹Ì³¼¼¤Î¾²¤Ç¿²ÂÞ¤òÉß¤¤¤Æ¿²¤¿¤³¤È¤â¿ô¤¨¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Åö»þ¡¢²ñ¼Ò¤ÎÃæ¤Ï¿©¤ÙÊª¤È´À¤Î½¤¤¤¬Éº¤¤¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤È¤Ï¤¤¤¨¥¥é¥¥é¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ï¥¼¥í¡£¤à¤µ¶ì¤·¤¤ÃË¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤·¤¿¡£
²áÏ«¤ÇÅÝ¤ì¡¢µßµÞ¼Ö¤Ç±¿¤Ð¤ì¤¿·Ð¸³¤â°ìÅÙ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ò°÷¤Ë¿ôÀéËü±ß¤ò²£ÎÎ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¡£Âç¶â¤ò¤Ä¤®¹þ¤ó¤À¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÂç¼ºÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ÈÄíÀ¸³è¤âµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â©»Ò¤ÎÍÄÃÕ±à¤Î¹Ô»ö¤â¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤«¡¢6ºÐ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤Îµ²±¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ò¤¤¤Ä¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÇã¤Ã¤¿¤Î¤«¤µ¤¨³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
10Ç¯´Ö¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ»Å»ö¤ËÃí¤®¹þ¤ó¤À·ë²Ì¡¢¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬18²¯±ß¤Î»ñ»º¤È¡¢Ï«Æ¯¤«¤é¤ÎÂ´¶È¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÂç¤¤¯½ý¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Àº¿À¾õÂÖ¡£»Å»ö¤ò¼¤á¤¿¤È¤¡¢¿ôÇ¯´Ö¥á¥ó¥¿¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ËÄÌ¤¤¡¢ÌëÃæ¤ËÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¤ÆÈô¤Óµ¯¤¤ë¤Ê¤ÉPTSD¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¶ì¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆ¯¤«¤Ê¤¯¤Æ¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ëÉã¡×¤ò¤ß¤Æ°é¤Ã¤¿Â©»Ò
K¤µ¤ó¤¬²ñ¼Ò¤òÇäµÑ¤·¡¢»Å»ö¤òÂ´¶È¤·¤¿¤È¤¡¢¤Ò¤È¤êÂ©»Ò¤ÎU¤µ¤ó¤Ï7ºÐ¡£¾®³Ø¹»¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤í¤«¤é¡¢Éã¿Æ¤ÏËèÆü²È¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÊì¿Æ¤Î¤è¤¦¤Ë½Ð¶Ð¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Ø¹»¤«¤éµ¢¤ë¤ÈÉ¬¤ºÉã¿Æ¤¬½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÚÆü¤Ï°ìÆüÃæ²È¤Ë¤¤¤Æ¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¥½¥Õ¥¡¤Ë¹ø¤«¤±¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¤Ê¤Ë¤«¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£U¤µ¤ó¤¬¥²¡¼¥à¤ò¤Í¤À¤ì¤Ð¡¢ÉãK¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤âÇã¤¤Í¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Ñ¥Ñ¤ÏÌµ¿¦¤À¤±¤É¤ª¶â»ý¤Á¡×¡ÖÊ¿Æü¤â²È¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¥Ñ¥Ñ¡×»Ò¶¡»þÂå¤ÎU¤µ¤ó¤ÎÉã¿ÆÁü¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¤ÇÊì¿Æ¤Ï»Å»ö¤Ç¾ï¤Ë²È¤Ë¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¡£»Å»ö¤Î¤¢¤ëÆü¤ÏÄ«¤«¤éÉÔµ¡·ù¤Ç¡¢»Ò¶¡¤Ë´Ø¿´¤¬¤Ê¤¤¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤È½Ð¶Ð¤·¤Æ¤¤¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ìë¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÈè¤ì²Ì¤Æ¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¿²¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢³Ø¹»¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤òÏÃ¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ëµ¡·ù¤¬°¤¤Æü¤Ï¡¢U¤µ¤ó¤¬¤Ê¤Ë¤«¤ò¤Í¤À¤ë¤È¡¢¡Ö»ä¤ÏÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤½¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤ï¤ì¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¡ª¡×¤ÈÅÜÌÄ¤ë¤³¤È¤â¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤Ê¤é»Å»ö¤Ê¤ó¤«¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£»Å»ö¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¤«¤ÎÈ³¥²¡¼¥à¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÆ¯¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡Ä¡Ä¡×U¤µ¤ó¤Ï¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ°é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Éã¿Æ¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤«¤º¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¡¢¤½¤¦¶¯¤¯»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÉã¿ÆK¤µ¤ó¤â¤Þ¤¿¡¢¼ã¤¤¤³¤í¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¤ò²õ¤¹¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Â©»Ò¤ÎU¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¤ß¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ß¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¡ÖÏ«Æ¯¡áÈ³¥²¡¼¥à¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ò¶¯¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ï«Æ¯¤ò¡Ö¤Ä¤é¤¤¤â¤Î¡×¤È¤·¤«¸ì¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿É¹²Ï´üÀ¤Âå¤Î¿Æ
K¤µ¤ó¤âºÊ¤â¡¢1971Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£½¢¿¦É¹²Ï´ü¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿À¤Âå¤Ç¤¹¡£Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿¤È¤¡¢2¿Í¤È¤â½¢¿¦³èÆ°¤ËÁ´ÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£K¤µ¤ó¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ÇÆ¯¤¯¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼¤Ë¡¢ºÊ¤ÏÃæ·ø¥¼¥Í¥³¥ó¤Î¥Ñ¡¼¥È»öÌ³°÷¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¤Ç¤·¤¿¡£
ÉÔ¶ø¤Î»þÂå¤ò²á¤´¤·¤ÆK¤µ¤ó¤Ïµ¯¶È¤·¡¢ºÊ¤Ï¶ä¹Ô¤ËÃæÅÓºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£2¿Í¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö»Å»ö¤È¤Ï¤Ä¤é¤¤¤â¤Î¡¢²æËý¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤òÂÎ¸³¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¡¢¿É¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Þ¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¸å¤ÎÄ¹´üÉÔ¶·¡¢¥ê¥¹¥È¥é¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹»Ä¶È¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÉÔÄ´¡Ä¡Ä¸½Âå¤Î50Âå¤¬¤º¤Ã¤ÈÊú¤¨¤Æ¤¤¿ËÜ²»¤Ï¡¢¡Ö²ñ¼Ò¤Ê¤ó¤Æ¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö»Å»ö¤Ê¤ó¤Æ¤ä¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¤ä¤á¤¿¤¤¡×¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é°é¤Æ¤Ð¡¢¡ÖÏ«Æ¯¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±Èò¤±¤ë¤Ù¤¤â¤Î¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤âÌµÍý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤Âç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂç¤¤Ê²ñ¼Ò¤ËÆþ¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×
50Âå¤Î¿Æ¤¬»Ò¶¡¤Ë¤¤¤¤¤¬¤Á¤Ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡ÖÏ«Æ¯¤Ï¤Ä¤é¤¤¤«¤é¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥Þ¥·¤Ê´Ä¶¤ò³ÎÊÝ¤·¤í¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÏÏ«Æ¯¤ò¡Ö¤Ä¤é¤¤¤³¤È¡×¤È¤·¤Æ¤·¤«Ç§¼±¤Ç¤¤º¡¢¡Ö¤½¤³¤«¤é¤É¤¦Æ¨¤²¤ë¤«¡×¡Ö¤¤¤«¤ËÁá¤¯Â´¶È¤¹¤ë¤«¡×¤Ð¤«¤ê¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Â©»ÒU¤µ¤ó¤â¤Þ¤¿¡¢Ï«Æ¯¤Î°ÕÌ£¤ä²ÁÃÍ¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ°é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ï«Æ¯¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤ò¡Ö¤ª¶â¡×¤È¤·¤«Íý²ò¤Ç¤¤º¡¢»Å»ö¤Î²áÄø¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë·Ð¸³¤äµ»Ç½¡¢¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¡¢Ã£À®´¶¤È¤¤¤Ã¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤ò¡Ö¤ä¤ê¤¬¤¤ºñ¼è¡×¤Ê¤É¤ÈÏÄ¤ó¤ÀÂª¤¨Êý¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¼«Ê¬¤Ï¤ª¶â¤À¤±¤¬Íß¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢²ñ¼Ò¤¬¤½¤ì°Ê³°¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢Ï«Æ¯¤Ï¤ª¶â¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¤·¤¿¼«¸Êµ¾À·¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ÆÅöÁ³¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Ï«Æ¯¤Ø¤Î¹Ô¤²á¤®¤¿Â»ÆÀ´ªÄê¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÉÏ¤·¤¯Ì¤½Ï¤Ê´¶À¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Éã¤¬¡Ö¼ºÇÔ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ëÂ©»Ò¤Ø¤Î¶µ°é
ÉãK¤µ¤ó¤¬»Ò°é¤Æ¤Î¤Ê¤«¤Ç´Ö°ã¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤â¤¦°ì¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢U¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤¿¤éºî¶È¤Ë±þ¤¸¤ÆÂÐ²Á¤òÊ§¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤ò¤È¤Ã¤¿¤³¤È¡£
¸¼´Ø¤ÎÁÝ½ü¡á1²ó50±ß
¥¥Ã¥Á¥ó¤Î»®Àö¤¤¤Î¼êÅÁ¤¤¡á1²ó50±ß
¿©Âî¤ÎÊÒ¤Å¤±¡á1²ó30±ß
¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ËèÆü¤Î²ÈÄí³Ø½¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÂÐ²Á¤òÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¥¹¥È¤Ç90ÅÀ°Ê¾å¤Ê¤é1,000±ß
1Æü2»þ´ÖÊÙ¶¯¤·¤¿¤é100±ß
°ìÈÌ¤Î²ÈÄí¤Î´¶³Ð¤«¤é¥º¥ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉãK¤µ¤ó¤ÏU¤µ¤ó¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹Åª¤Ê¼«Î©¿´¤òÉÕ¤±¤µ¤»¤ë±ÑºÍ¶µ°é¤Î¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬Âç¤¤Ê¼ºÇÔ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤³¤½U¤µ¤ó¤ÏÌ´Ãæ¤Ç¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ëè·î¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¤Ï3,000±ßÄøÅÙ¡£¤½¤ì¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ë¤È¤¡¢¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
11ºÐ¤Î¤È¤¤Î¤ªÀµ·î¡¢ÁÄÉãÊì¤ä¿ÆÀÌ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¤ªÇ¯¶Ì¤¬10Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈU¤µ¤ó¤ÏÅÅÂî¤òÃ¡¤¤¤Æ¤³¤¦¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¼êÅÁ¤¤¤äÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ª¾®¸¯¤¤3,000±ß¤Î33¥õ·îÊ¬¤¸¤ã¤ó¡×
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤ªÇ¯¶Ì¤¬¤¢¤ì¤ÐËè·î¤ÎÏ«Æ¯¼ýÆþ¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤ª¼êÅÁ¤¤¤âÊÙ¶¯¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ä¤È¹Í¤¨¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ËÍµÊ¡¤Ë¤ß¤¨¤ëÉã¿Æ¡¢»Å»ö¤ÎÈè¤ì¤ÇÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤ëÊì¿Æ¡¢¤½¤·¤Æ°ÕÌ£¤ò¤Ê¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÊÙ¶¯¡Ä¡Ä¤½¤ì¤é¤¬¤¹¤Ù¤Æ°¤¤¤Û¤¦¤Ø±Æ¶Á¤·¤¿¤Î¤«¡¢U¤µ¤ó¤Î¸øÎ©Ãæ³Ø¤Ç¤Î³ØÎÏ¤Ï´°Á´¤ËÍî¤Á¤³¤Ü¤ì¡¢³ØÇ¯ºÇ²¼°Ì¥¯¥é¥¹¤Ë¡£Äê´ü¥Æ¥¹¥È¤ÎÅÀ¿ô¤Ï³Æ¶µ²Ê°ì·åÂæ¤Ç¤·¤¿¡£¹â¹»¤Ë¤Ï¿Ê³Ø¤Ç¤¤º¡¢Ãæ³ØÂ´¶È¤«¤é¤Ï¤º¤Ã¤È¼«Âð¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¥Ñ¤ß¤¿¤¤¤ËÆ¯¤«¤º¤Ë¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼«Í³¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¤¤¦¼«Ê¬¤ÎÂ©»Ò¤Ë¡¢¶Ã¤¤È¾ð¤±¤Ê¤µ¤È¼«¤é¤Ø¤ÎÈ¿¾Ê¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤¿K¤µ¤ó¡£
¥¢¥á¥ê¥«Î±³Ø¤Ë¤ä¤Ã¤¿Â©»Ò¤ÎSNSÅê¹Æ¡Ä¡Öº£Æü¤âÊÙ¶¯Ãæ¡×
¤½¤·¤Æº£ÅÙ¤Ï¡Ö´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¤Ê¤Ë¤«¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¡¢Â©»Ò¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤Î¹â¹»Î±³Ø¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£³ØÎÏ¤¬Äã¤¤¤Ê¤¬¤é¤â»ñ¶âÎÏ¤Ç±Ñ¸ìÊä½¬¡ÊESL¡ËÉÕ¤¤Î»äÎ©¥Ü¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÆþ³Ø¤µ¤»¤ë¼êÇÛ¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯´ÖÌó6,000Ëü±ß¤Î³ØÈñ¤ÈÎÀÀ¸³èÈñ¤òÁ´³ÛÉéÃ´¡£¿·¤·¤¤ÂçÎ¦¤Î¶õµ¤¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¼ï¡¢Ê¸²½¤Î°ã¤¤¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤¬¡¢Â©»Ò¤ÎÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´üÂÔ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¸½ÃÏ¤Ç¤ÎU¤µ¤ó¤Ï¡¢ESL¥¯¥é¥¹¤Ë¤Ï½ÐÀÊ¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢½ÉÂê¤äÍ½½¬Éü½¬¤¬Â³¤«¤º±Ñ¸ì¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¤È¤Î¿¼¤¤¸òÎ®¤òÈò¤±¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤ÇÎÀ¤Î°ì¼¼¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤È¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¡ÖÎ±³Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ëÀ¸³è¡×¤ò±é½Ð¡£±Ñ¸ì¤Î¶µ²Ê½ñ¤ò³«¤¤¤¿¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¤ä¡¢¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥«¥Õ¥§¤Î¥Î¡¼¥È¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡Öº£Æü¤âÊÙ¶¯Ãæ¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¼ÂÂÖ¤è¤ê¤âÃæ³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ë¼«Ëý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Æ±µéÀ¸¤«¤é¤Ï¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¥Á¥ä¥Û¥ä¤µ¤ì¤¿K¤µ¤ó¡£¡ÖÂ´¶È¤·¤¿¤éµ¯¶È¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¯¤â¤Î¤Î¡¢¤ï¤º¤«1Ç¯¤ÇÄã³ØÎÏ¤òÍýÍ³¤ËÂà³Ø½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Å°Äì¤·¤ÆÆ¯¤¯µ¤¤¬¤Ê¤¤Â©»Ò
Î±³Ø¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¤â¡¢Â©»ÒU¤µ¤ó¤ÏÆ¯¤¯µ¤¤âÊÙ¶¯¤¹¤ëµ¤¤â°ìÀÚ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤³¤Ç³Ð¤¨¤¿¤Î¤«¡¢¡ÖÅê»ñ²È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖÉÔÏ«½êÆÀ¤ÇÀ¸³è¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¥Î¥Þ¥É¤ÎÅê»ñ²È¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤òÎ¹¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤¦¤ï¸À¤Î¤è¤¦¤Ë·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅê»ñ¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥¿¥ÍÁ¬¤¬É¬Í×¤À¤·¡¢¤½¤ì¤ò²Ô¤°¤¿¤á¤Ë¤ÏÆ¯¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤½¤¦K¤µ¤ó¤¬¤µ¤È¤·¤Æ¤âÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¡Ö¸µ¼ê¤Ï¥Ñ¥Ñ¤¬ËÍ¤Ë¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈU¤µ¤ó¡£
K¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÇÆ¯¤¤¤ÆÆÀ¤¿¤ª¶â¤Ç±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤¬Åê»ñ¤À¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¿¦¶È¤È¼ýÆþ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¿®ÍÑ¤Ç»ñ¶â¤òÄ´Ã£¤·¤Æ¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¬¡¢¿Æ¤äÇÛ¶ö¼Ô¤Î¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤ÆÅê»ñ²Èµ¤¼è¤ê¤ò¤¹¤ë¿Í´Ö¤¬·ù¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖU¡¢¤½¤ì¤Ï´Å¤¨¤À¤¾¡£¤Þ¤º¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ¯¤±¡×K¤µ¤ó¤¬²¿ÅÙ¤½¤¦¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢Â©»Ò¤ÏÊ¹¤¯¼ª¤ò»ý¤Á¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö²ñ¼Ò¤Ê¤ó¤Æ¤ä¤ê¤¬¤¤ºñ¼è¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤½¤Î¤¯¤»¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ò°ú¤«¤ì¤Æ¼ê¼è¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡¡ËÍ¤é¤ÎÀ¤Âå¤ÏÆ¯¤¯¤Ê¤ó¤ÆÈ³¥²¡¼¥à¤À¤è¡×¤ÈU¤µ¤ó¡£
¡Ö¤Ê¤Ë¤¬¡È¤Ü¤¯¤é¤ÎÀ¤Âå¡É¤À¤è¡£20Âå¤Î¿ÍÃ£¤â¡¢¤ß¤ó¤ÊÉ¬»à¤ÇÆ¯¤¤¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¤ÏÆ¯¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤½¤ì¤¤¤¦¤Î¡©¡×¤È¤»¤»¤é¾Ð¤¦Â©»Ò¡Ä¡Ä¡£
27ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤À¤³¤ÎÄøÅÙ¤Î»×¹Í¤ÎÀ®½ÏÅÙ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¡¢K¤µ¤ó¤Ï¼ºË¾¤ò±£¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯Â©»Ò¤Ë¤ß¤»¤Æ¤¤¿¼«Ê¬¤ÎÀ¸³èÂÖÅÙ¤¬¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤ÈÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£K¤µ¤ó¤¬²ñ¼Ò¤òÇäµÑ¤·¤¿¤³¤í¡¢FIRE¤Ê¤ó¤Æ¸ÀÍÕ¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÏÏ«Æ¯¤«¤éÆ¨¤²¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åê»ñ²È¤È¤·¤ÆÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤òÁª¤ó¤À¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óÂÎÄ´¤¬°¤¯¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Åê»ñ²È¤Ï¿´¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê´À¤ò¤«¤¯¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÂ©»Ò¤ÏÌµ¿¦¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤¦»×¤Ã¤¿K¤µ¤ó¡¢ºÇ¶á¤Ï¤Þ¤¿¼«Ê¬¤Î²ñ¼Ò¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦Æ¯¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤K¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬°ì¿Í¤À¤±¤ÎË¡¿Í¤òÀßÎ©¤·¡¢ÅÔÆâ¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¸Ä¼¼¤ò¼Ú¤ê¡¢ËèÆü¤½¤³¤Ø¡Ö½Ð¶Ð¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÂ©»Ò¤Ë¤ß¤»¤è¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¤µ¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡Ä¡£
»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Õ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤Ë¿·¤·¤¤»ö¶È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£54ºÐ¤«¤é¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤íÂ©»Ò¤Ë¤É¤¦±Ç¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÆ¯¤«¤Ê¤¤¼«Í³¡×¤Ï¡¢Æ¯¤¯³Ð¸ç¤ò»ý¤Ä¼Ô¤À¤±¤Î¤â¤Î
FIRE¤ËÆ´¤ì¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¡¢°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ã¤¤¤¦¤Á¤«¤é»ñ»º·ÁÀ®¤ò¹Í¤¨¡¢Ï«Æ¯¼ýÆþ¤À¤±¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¿ÍÀ¸Àß·×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢Ê¸»ú¤É¤ª¤ê¼«Î©¤Ç¤¢¤ê¡¢Âç¤¤¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¡ÖÏ«Æ¯¤Ï¶ì¤·¤¤¤À¤±¡×¡ÖÂç¶â¤ÈÇÉ¼ê¤ÊÀ¸³è¤À¤±¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶ËÃ¼¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢FIRE¤ÏÃ±¤Ê¤ëÏ«Æ¯¤«¤é¤Î¸½¼ÂÆ¨Èò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï«Æ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¤ß¤Ä¤á¤Ê¤ª¤¹¤³¤È¤¬É¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ï«Æ¯¤Ï¤ª¶â¤òÆÀ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¤¢¤ë¤··ù¤Ê¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼Ò²ñÀ¤òÍÜ¤¤¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤òÃÎ¤ê¡¢ÀÕÇ¤´¶¤äÂ¾¿Í¤Ø¤Î¹×¸¥¤Î²ÁÃÍ¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ï«Æ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼ýÆþ¤ÎÂ¿²É¤òÊÌ¤Ë¤·¤Æ¼Ò²ñÅª¿®ÍÑ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£FIRE¤Ï¤½¤¦¤·¤¿Ï«Æ¯¤Î²ÁÃÍ¤òÍý²ò¤·¤¿Àè¤Ë¤¢¤ë¡¢·ÐºÑÅª¼«Î©¤È¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
»Ò¶¡¤¬¤¤¤ëÊý¤Î¾ì¹ç¡¢K¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËFIRE¤¬¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¤ÎÍ¥²í¤ÊÌµ¿¦À¸³è¡×¤Ë¤ß¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢»Ò°é¤Æ¤Ç¶ì¤·¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼«Î©¤Ç¤¤Ê¤¤»Ò¶¡¤¬¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤¯¤éFIRE¤·¤Æ¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Â³¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£Ï«Æ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤È²ÁÃÍ¤Ï¡¢¡Ö¿Æ¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÇØÃæ¤Ç¶µ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸Å¤¤¸ÀÍÕ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¤¤Þ¤³¤½½ÅÍ×¤Ê¿´¹½¤¨¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ä¹²¬ÍýÃÎ
Ä¹²¬FP»öÌ³½ê
ÂåÉ½