ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¤è¤¯¿²¤ë¡Ö¤ª¤Ò¤Ê¤Þ¤¡×¤Ã¤Æ²¿¡©°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¤½¤ÎÍýÏÀ¤ÈÇØ·Ê
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¡Ú12¿Í»º¤ó¤À¡Û½õ»º»ÕHISAKO¤Î»Ò°é¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤¬¡¢¡Ö¡Ú¤ª¤Ò¤Ê¤Þ¤¡Û¥á¥ê¥Ã¥È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£12¿Í¤Î»Ò°é¤Æ·Ð¸³¤ò»ý¤Ä½õ»º»Õ¤ÎHISAKO¤µ¤ó¤¬¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¤è¤¯¿²¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë°é»ùË¡¡Ö¤ª¤Ò¤Ê¤Þ¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
HISAKO¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤º¡¢¤ª¤Ò¤Ê¤Þ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÉÛ¤Ç¥¯¥ë¥¯¥ë¤Ë´¬¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¤è¤¯¿²¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹«¤Ç¤¹¤´¤¤¿Íµ¤¡×¤Î°é»ùË¡¤À¤È¾Ò²ð¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÊýË¡¤ÏÈæ³ÓÅª¿·¤·¤¯¡¢¼«¿È¤¬Âè°ì»Ò¤ò»º¤ó¤À22Ç¯Á°¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸ì¤ê¡¢¤³¤³10～15Ç¯¤Î´Ö¤Ë¹¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢°é»ùË¡¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÀâ¤¬¤¢¤ê¡Ö¤Û¤ó¤È¤ËÀµ²ò¤È¤«ÉÔÀµ²ò¤¬Ìµ¤¯¤Æ¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤ª¤Ò¤Ê¤Þ¤¤ÎÍýÏÀ¤ò²òÀâ¡£¡ÖÍ×¤Ï¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¡×¤Î»ÑÀª¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÏÇØ¹ü¤ò´Ý¤á¤¿¡ÖC¥«ー¥Ö¡×¤Î»ÑÀª¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¤Ò¤Ê¤Þ¤¤Ï¤³¤Î¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬°Â¿´¤·¡¢Íî¤ÁÃå¤¯¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢Êì»Ò¤Î¿ÈÂÎ¤òÀ°¤¨¤ë¡ÖÊì»ÒÀ°ÂÎ¡×¤Îµ»½Ñ¤äÍýÏÀ¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢HISAKO¤µ¤ó¤Ï¡Ö°å³ØÅª¤Ê¡¢¤ä¤Ã¤Ñº¬µò¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£Â¿¤¯¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬·Ð¸³Åª¤Ë¸ú²Ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ë¤Ï°å³ØÅª¤ÊÎ¢ÉÕ¤±¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤ª¤Ò¤Ê¤Þ¤¤Ï¡¢ÂÛ»ù´ü¤Î´Ä¶¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥æ¥Ëー¥¯¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿°é»ùË¡¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢°å³ØÅª¤Êº¬µò¤Ï³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¢¤ë°é»ùË¡¤È¸þ¤¹ç¤¦¾å¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤ÎÈ½ÃÇºàÎÁ¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
