¡Ú¹ÈÇò¡ÛÍò¤ÎÉÔ½Ð¾ì¤¬³ÎÄê¡¡ÄÉ²ÃÈ¯É½¤Ê¤·¡ÖÁ´¤Æ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡á£Î£È£ËÀ©ºîÅý³ç
¡ÖÂè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬£³£°Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î£Î£È£Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢À©ºîÅý³ç¤Î¼Ä¸¶¿²ð»á¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤²¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£»Ê²ñ¤ò¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡¢½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢º£ÅÄÈþºù¤Ê¤É¤¬Ì³¤á¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤¿¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºÌ¤ë¡£
¡¡£±£±·î£±£´Æü¤Ë¹ÈÇò½Ð¾ì²Î¼ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥³¥é¥Ü¥¹¥Æ¡¼¥¸¤äÄÉ²Ã½Ð¾ì²Î¼ê¤ÎÈ¯É½¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Íè½Õ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡ÖÍò¡×¤Î½Ð¾ì¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¿·¤¿¤ÊÈ¯É½¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¼ÁÌä¤¬Èô¤Ö¤È¡¢¼Ä¸¶»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç£±£±·î£±£´Æü¤ÎÈ¯É½°Ê¹ß¡¢¹ÈÇòÆÃÊÌ´ë²è¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÆü¤Î¸áÁ°Ãæ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÈ¯É½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ì¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤ÆÁ´¤Æ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£°Ê¾å¤ÎÈ¯É½¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢¹ÈÇò¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¡£Íò¤Î½Ð¾ì¤Ë¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡¡