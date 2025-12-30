羽藤凰ちゃん（3）

【映像】重い障害が残った羽藤凰ちゃん（実際の様子）

羽藤凰ちゃん（3）は保育中に与えられたバナナが呼吸器に詰まり、低酸素脳症になった。脳がほとんど機能していない状態で、重い障害が残った。

しかし両親は「この事故を誰も知らない」と話す。保育園や行政による事故の公表が行われていないためだ。

「同じような事故が2度と起きないよう、知ってほしい」と話す家族と凰ちゃんの姿を通じ、誤嚥事故はなぜ起きて、どうすれば防ぐことができるのかを考える。

■保育中の事故で寝たきりになった男の子

母・緋沙子さん（左）、父・翔さん（中）、凰ちゃん（右）

2023年3月、誕生日ケーキに目を輝かせていた男の子、凰ちゃんは今、家族の介護がなければ生きられない。

母・緋沙子さんは「羽藤家の王様だよっていう意味を込めて、あとは羽ばたいていけるようにという意味で（凰と）名付けた」と話す。2022年3月8日、3人兄弟の末っ子として生まれた凰ちゃんは、甘えん坊の男の子だった。

2023年に岩手県北上市の認定こども園に入園した。しかし、2023年6月1日、緋沙子さんの元に一本の電話が。「保育園の事務さんから電話がかかってきて、『凰ちゃん引っかかって今から救急車が来ます』っていうのを聞いて、意識はあるんだなと思って、『わかりました』と言ってパパと合流して中部病院に行ったらそこで息してないって言われて……」（緋沙子さん）

食べ物を誤嚥し、窒息。その時間が長く、脳に大きな損傷を受け、今はほとんど機能していない。緋沙子さんは「2センチに輪切りしたバナナをさらに4等分して、すごく小さいのを食べていたみたい」と振り返る。通常、飲み込んだ食べ物は食道を通って消化器官へと向かうが、なんらかの理由で気管に入ることを「誤嚥」という。1歳前後の子どもの気管の太さは3ミリから4ミリほどしかなく、空気の通り道がふさがれると窒息につながってしまう。

目や耳は機能しているが、歩くことや話すことはもうできない。父・翔さんがは「笑ってくれるといいな」と話すと、緋沙子さんも凰ちゃんの顔を見つめる。「そうだね。笑ってほしいね」と話す。緋沙子さんは、。凰ちゃんの顔を見て「一日何回かわいいって言っているかね。数えたことないけれど。かわいいんだもん。仕方がないよ。凰ちゃんは生きてるだけで偉いんだもんね。かわいい、かわいい」と愛情を語る。

■「一個人の問題」と判断され情報非開示

北上市

事故当時の詳細を記した資料などは両親に渡されていなかった。緋沙子さんは「あの時、風邪気味で気を付けてほしいって言っていて、気を付けてもらっていての事故なので、保育園でもやってもらっていたのはわかる。これ以上できなかったのもわかるけど、できれば元気に帰してほしかったなっていうのがあって……」と涙ぐむ。

事故後、凰ちゃんが通う認定こども園で事故に関するプリントが配られた。バナナを誤嚥したことは書かれているが、後遺症については触れられていない。緋沙子さんは「あの書面1枚で、そのあとどうなりました、というのはないから、凰ちゃんがこうなって帰ってきたのを誰も知らない」と訴える。

「『なんで凰ちゃんのことはニュースにならないの？』『保育園の事故でしょ？』と言われることが多くなってきて、市に行って『周知してほしい』という話をしたら、『一個人の問題だから』というのと、『もしかしたら凰ちゃんの持っていた疾患でこうなったのかもしれないから。』『そうだと園の責任ではないから、あんまり言えないです』という話をされた」（緋沙子さん）

岩手朝日テレビが羽藤さんと凰ちゃんの現状を報道すると、視聴者からは様々な疑問の声が寄せられた。こども園を所管する北上市に対して情報開示請求を行ったが、現時点で事故に関する詳細は、明らかにされていない。こども園側にも取材を申し込んだが「法人の方針でお答えできません。申し訳ございません」との回答だった。

同じ北上市内でこども園を経営する男性は、市やこども園側の対応を疑問視している。「どうしてそんな情報が我々に来なかったのか、私にはちょっと理解できなかった。すごく疑問に思っていた。情報をしっかりと提供してもらって、それを専門的な立場で検証して、科学的に分析して、それらを日常の仕事の中に落とし込むようなことをしていってほしい」（北上市内でこども園を経営する男性 ※事故があった園ではない）

こども家庭庁によると、教育保育施設での誤嚥による窒息事故は、パンやリンゴなど身近な食べ物も原因となっていて、2020年から5年連続で意識不明や死亡に至る事故が続いている。

■介護の日常と、検証されない事故の背景

凰ちゃんの世話を手伝う長男の優くん

羽藤家の朝。長男の優くん（10）、次男の杏くん（4）の姿があった。その横で緋沙子さんと同居する祖母のみゆきさんが、凰ちゃんの世話をしながら家事をこなす。凰ちゃんは、脳の神経細胞がうまく機能していないため、一日に数回、てんかんの発作を起こす。みゆきさんが心配そうに声をかける。「凰ちゃん、息してね、凰ちゃん」と声をかける。

長男を学校へ送り届けた緋沙子さんは、凰ちゃんのご飯を作っていた。15分から30分に一度、痰の吸引が必要で目が離せないそうだ。「最初、帰ってきた時は全然要領がわからなくて、2日3日ずっとここにいるみたいな。キッチンから出られないくらい、ずっとここで何かを作っていて」。

食事は胃ろうから注入。そんな弟の世話を長男の優くんも弟の世話を手伝う。そして、お風呂も要領を得るまで時間がかかった。「これでも（お風呂の時間が）短くなった。（入院から）帰ってきた1年前は、1時間半から2時間近くかかっていて。それが流れを見られるようになってからこのくらいまでになった」（緋沙子さん）

大変な介護の日々だが、羽藤家には明るさが絶えない。緋沙子さんは「入院の期間も長かったから帰ってこられたのが嬉しくて、凰ちゃんが当たり前にいるし。家にいて、お兄ちゃんたちがキャッキャいいながらここに帰ってくるのが楽しいからこんな感じになる」と話す。

ただ、凰ちゃんとの日々が日常となった今、ある疑問が湧いてくる。「死亡したから話題になったのかな、じゃあうちの子は生きているからならないのかな」（緋沙子さん）

凰ちゃんの事故からおよそ1年半後の2024年10月、北海道札幌市の保育園で当時1歳の男の子が給食の肉をのどにつまらせ死亡する事故が起きた。祖母・みゆきさんも「なんでこの1年半（凰ちゃんの事故が）このままになっていたか分からない。北海道でもあったじゃない。死亡したから話題になったのかな、じゃあうちの子は生きているからならないのかなって、すごく不思議に思う」と疑問を呈する。

札幌市の事故の場合は、発生からおよそ3週間後に市が事故を公表し、およそ1カ月後には検証委員会が設置された。

一方、北上市の八重樫浩文市長は「岩手朝日テレビで放映されたことは知っている。どこまで話していいのか、個人名も出ているので。私もこんなに長くかかるとは思っていないので、それは本当に意外。なんでこんなに事故究明に時間がかかるのかという思いはありますけれども」と、調査に1年半かかっていることへの詳しい説明はなかった。

なぜ凰ちゃんの事故の検証や公表が行われないのか、市議会が市の担当課にヒアリングを行った。市の担当者は「（国の）ガイドラインが対象としているのは、あくまで死亡事故、もしくは意識不明。意識不明というのは、どんな刺激を与えても反応しないというような状況のものとされていて。あくまでその基準で言うと、（国のガイドラインに）あてはまらない」と説明する。

国のガイドラインでは、地方自治体による事故の検証の対象は死亡事故、意識不明事故の中でもどんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの、そして都道府県や市町村が検証を必要としたものとされている。凰ちゃんは痛みには反応する状態であるため、事故は検証・公表の基準に該当しないという判断だった。

■繰り返される事故を防ぐために、そして家族の願い

緋沙子さん（左）、凰ちゃん（中）、翔さん（右）

岩手県内のある保育の現場では、朝8時からおよそ3時間かけ、100人分の給食を作っている。アレルギーの子のため決まった席があり、提供前には保育士がさらに細かく食事を刻む。

この園の栄養士は「栄養士と保育士の考え方が違う部分があって、給食提供（栄養士側）は噛める子をつくりたいと思うが、保育士側は事故がないように刻むというところが、お互い不安な部分があるので、その都度その都度事故がないようにとは思うが、子どもたちのこれからの成長を考えると、噛める子をつくるためにはどうしていったらいいのかというのが課題になっている」と語る。

摂食や嚥下機能に詳しく、幼児の偏食の相談にもあたっている昭和医科大学歯学部の弘中祥司教授は「効率よく食べさせている親が多いかもしれない。レトルトに頼りがちという悩みを持っている方も多いので。それを補ってあげようというふうに園のほうが一生懸命色々なメニューを考えて工夫して、食育を掲げている保育園もすごく多いと思うのでそういう取り組みは大賛成。ただ、子どもがその多様性についていけるか、ついていけないかは慎重に検討しなければならない」と注意を促す。

弘中教授は、教育保育施設での誤嚥事故が起きやすい状況に共通点があると指摘する。「例えば2、3年通っていて事故ってあまり起きないんですよ。（保育園に）お預けして数カ月で『なんでうちの子が』というケースが多い。子どもの特性を見つけるまでに事故が起きてしまう」。

2024年の年末、羽藤さん夫婦はこども園側との話し合いに臨んだ。緋沙子さんは「公表してほしいって言ったのも、ずっとこのまま何もなく年末まで来ちゃったから。それをどう思っているかを聞きたいのもあって」と言いながらも、「話したくない……行きたくない……」と打ち明ける。

話し合いはおよそ2時間におよんだ。それからおよそ2カ月後、こども園から今後事故を公表するという回答と共に、当時の経緯を記した資料が届いた。資料には、「11時15分頃 自分のペースでバナナを食べ始める」「11時17分頃 『あっ・・・あっ・・・』と苦しそうな声をが確認する」「みぞおちを押す救急措置を行う」「11時22分頃 119番通報」と記されていた。救急隊が着いたのはそのおよそ10分後だった。

羽藤さん夫婦は複雑な思いを明かした。「私たちが欲しいって言ったから、もらって『ああ良かったな』だったけれど、見たくない……」「ダメージのほうが大きかった」「聞きたくなかった」と語る。

「この人のことを喋る時に、『笑い事じゃないじゃん、なんでそんなふうに喋るの？』って言われるけれど、笑わないと喋れないから……。すごく簡単そうに笑って喋るから、重そうじゃないように聞こえるって言われたけど、私たち笑って喋らないと泣きながら喋るしかなくなるから」（緋沙子さん）

事故は、なぜ起きたのか。なぜ知られなかったのか。あいまいなままの、今。ただ一つ確かなのは、未来へ向かって、生きているということだ。

凰ちゃんの誕生日会。両親の目標は「笑ってほしい」。長男は「優しくなってほしい」、次男は「歩いてほしい」と願いを語る。「寝たきりになって顔がずっとこのままになっちゃったので、少しでも顔の表情が……。痛いのはわかるから痛い顔はするけど、笑うとか嬉しそうな顔をするのがまだわからないところが多いから。こうなる前の凰ちゃんの顔が見たい。笑っている顔が見たい」（緋沙子さん）

（岩手朝日テレビ制作 テレメンタリー『ぼくを知って 〜誤嚥事故は、なぜ〜』より）