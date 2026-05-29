先生と友だちと「対人関係の悩みごと」とおうちサポート 人と協力することができない 困りごと【人と協力することが増える学校生活】 小学校の授業では、隣の席の人や班の人たちと話し合ったり、意見をいい合ったりする場面があります。 違うことをしていて話し合いに参加できなかったり、意見をいえなかったりすると話し合いの場ではとり残されたり、やる気がないと思われて話の輪に入れてもらえなかったりする