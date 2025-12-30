短期的には優秀でも「考えが浅い人」に足りていない考え方とは？

「あなたは人生というゲームのルールを知っていますか？」――そう語るのは、人気著者の山口周さん。20年以上コンサルティング業界に身を置き、そこで企業に対して使ってきた経営戦略を、意識的に自身の人生にも応用してきました。その内容をまとめたのが、『人生の経営戦略――自分の人生を自分で考えて生きるための戦略コンセプト20』。「仕事ばかりでプライベートが悲惨な状態…」「40代で中年の危機にぶつかった…」「自分には欠点だらけで自分に自信が持てない…」こうした人生のさまざまな問題に「経営学」で合理的に答えを出す、まったく新しい生き方の本です。じっくり人生を振り返る人も多いこの時期に、この本に込めた、著者の山口さんのメッセージを聞きました。（構成／小川晶子）

人生を長期視点で見る

――キャリアの前半のステージでは、人的資本を築くため、どのような仕事に取り組むかが重要だというお話を伺いました。スジの良い仕事に打ち込めればいいのだと思いますが、やりたいことが明確でなかったり、「これだ」と思ってやってみたけれど向いていなかったりして、なかなか腰が据わらないときはどう考えれば良いのでしょうか。

山口周氏（以下、山口）：あれこれ試すばかりでどれも続かないという状況は一般的にネガティブに語られますよね。たとえば20代の人が「ああでもない、こうでもない」といろいろなことを試しては止めているのを見たら、誰だって「この子は大丈夫かな？」と思います。短期的に考えれば、とにかく何かの仕事に打ち込むことが、人的資本（スキル、経験、知識）の獲得や社会資本（信用）の形成という点で合理的だからです。

でも、もし当人が「30代以降に思いっきり追求する領域を決めるために、あえて20代は的を絞らずにいろんなことをやってみよう」という戦略的な視点を持って行動しているのだとすれば話は違ってきます。

周囲からみれば非合理的に見える行動も、本人の長期的な計画からすれば合理的な行動になりうるのです。

人生には「春夏秋冬」がある

山口：ここで、人生のライフ・サイクル・カーブについて説明しておきましょう。ライフ・サイクル・カーブとは、企業・製品・サービスが市場においてどのような推移を辿るかを示すもので、一般的に「導入期・成長期・成熟期・衰退期」という概念で説明されます。

これを人生に当てはめてみると、次のようになります。

「人生の春」……子ども時代、学生時代から30歳前後まで。キーワードは「試す」。さまざまな物事に取り組む過程を通じて、自分は何が得意で何が不得意なのか、何に情熱を感じて何にシラけるのかを理解し、次のステージにおいて追求するべき方向性やテーマを見つけるのがこの時期の主題です。

「人生の夏」……30歳前後から50歳前後くらいまで。キーワードは「築く」。「ここ」と決めた領域に自分の時間や労力といった資源を集中させ、人的資本と社会資本を築いていき、人生の「秋」「冬」以降の下地をつくることがこの時期のテーマです。

「人生の秋」……50歳前後から70歳前後くらいまで。キーワードは「拡げる」。「人生の夏」において築いた人的資本と社会資本を足がかりに、本業以外のさまざまな領域に仕事のポートフォリオを拡げます。

「人生の冬」……70代以降。キーワードは「与える」。後進にアドバイスを与え、活躍の機会を与え、成長につながるフィードバックを与える賢者のイメージです。

年代については標準的な目安です。このフレームをもって「遅すぎる」「早すぎる」といったことを考える必要はありません。大切なのは、超長期にわたる「人生のプロジェクトロジック」を持つということです。

――30代以降に迷走していると不安になりそうですが……。

山口：たとえば30代半ばまで、さして人生について考えることもなく生きてきた人が、あるタイミングで「生きることを考える」ようになれば、そのタイミングから「人生の春」を始めるということもあり得ます。

その場合は、本業として何らかの仕事に携わりながら、これからの人生で追求していくべきことを探索することになるでしょう。

また、今は平均寿命が延びて「人生100年時代」が到来するとも言われています。ある程度の年齢に差し掛かってから「人生の春」をもう一度繰り返すという「人生の二毛作」のような生き方も十分あり得ると思います。

――人生という長期プロジェクトの中で、今はどこのステージなのか把握しておくことは大切なんですね。

山口：そうです。プロジェクトロジックがあるか、ということです。プロジェクトロジックがない場合、人と同じことをしていないと不安になるんですよ。逆に、ロジックがあれば、周囲に何を言われようと自信を持って自分の人生を動かしていくことができるのです。