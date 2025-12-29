Photo: Shutterstock.com

今年もやりました。

「失敗だった」と言っていますが、これはディスでも悪口でもありません。 むしろ多くの場合、失敗だったのは自分の見積もりでした。

ちゃんと調べていれば。 もっとマメだったら。 習慣を変える覚悟があったなら。

今年もギズモード周辺では、そんな“たられば”が静かに積み上がっています。 モノは優秀。効果もありそう。完成度も高い。 それでも生活に根づかなかった理由は、人それぞれ。

これはスペック表では見えない、暮らしと欲望のズレの話。 買い物のその先まで想像するための、年末反省会です。

Amazon Fire HD 10 インチ

Photo:

セールで買った「Amazon Fire HD 10 インチ」が僕的に今年の失敗。しかも避けられたであろう失敗で悔しい限り…。 キッチンではタブレットでTVerを観るのが楽しみなんです。で、それまでは昔に買った「HUAWEI MediaPad T3」を置いていたのですが、起動不良で文鎮化。タイミングよくセールだったFire HDを買ったけれど…TVerが見られない！！！！！ 公式のTVerアプリは無く、標準搭載の「Silkブラウザ」経由でPC版も見られず。TVerがAmazonを締め出しているかの如き…。「てっきり見られるもの」と調べもせずポチった、何ともお恥ずかしい失敗になってしまいました。 もっとも、NetflixやAbemaなど他の配信アプリは対応しているので、「TVerなんか見ないよ」って方には動画視聴タブレットしては使えるとは思います。やりたいことが明確な時ほどちゃんと調べよう。 ちなみに、Silkブラウザ経由で麻雀ゲームの「雀魂」をやってみましたが、タップが反応しなかったり、誤タップが起きて謎の挙動が起きたりと、ヒヤヒヤするシーンがかなりある。一つのミスで流れが変わる麻雀でこれはきつい。ゲーム用途にもいまいちかもしれない。 結局、型落ちのAndroidタブレットあたりを買う方が全然いろいろ使えそうだったなぁ。

（編集・長谷川賢人）

NANOAのフェイススチーマー

Photo:

評判がいいし、効果も実感できているのですが、面倒くさがりな私は使いこなせていません。 しっかり使えば肌はモチモチプルンプルンになります。朝起きて、肌に手を当てると感動しました。でも、ズボラすぎる私は習慣づけができない。 あと、鏡台がブラウンなのに、唐突に白とメタリックブルーが目に入ってくるのが好きじゃない。 使い続けるためには、すぐに使える場所に置いておくのが最大のポイントだと思っていましたが、カラーが気になってついつい片付けてしまうんです。そのせいで続かない。 肌を温めた状態でクレンジングすると、毛穴の奥まで綺麗になる気がするし、スチームしたあとは化粧水の入りもいいと思う。 本当に、「あ、いい」と思える。 つまり、美意識が低い私に全責任があり、フェイススチーマーが悪いわけじゃないんです。良い製品だとわかっているから手放せない。 フェイススチーマーを見るたびに「ああ今日も使わなかったなぁ。私がもう少しマメで美意識があれば…」と思ってしまうんです。

（ライター・中川真知子）

Magic Keyboard Case Folio

Photo: 渡辺大輔

昔から、軽くて小さい情報デバイスを買うたびに「出先ではこれ一台だけですべての作業ができるようにしたい…」などと夢想してしまう悪癖がありまして。 そんな私が今年手を出したのが、MePadKeyのiPad mini用キーボードケース｢Magic Keyboard Case Folio｣。サードパーティー製としては質感、機能性ともにかなり出来が良く。現時点で自分が知る限り、最高のiPad mini用キーボードは間違いなくコイツです。 これでもうゴツいメインマシン（Surface Laptop Studio）を現場に持ち運ばなくてよくなるぞ…と思いきや。けっきょく使わないんだよなー、これが。 習慣とは恐ろしいもので「いや、念のためラップトップも持って行かないと」と、いつものPCを持ち運び続け、最終的には「ちょっと重いけどやっぱりコレでいいじゃん」ってなっちゃうんですよね。 このパターンでけっきょく使わなくなったモバイル機器用の小型キーボードやマウスは数知れず。今回も、モノはすんごく良いのに自分のマインドが追いつかずに使いこなせないアイテムがまたひとつ増えてしまったのでした。

（編集・渡辺大輔）