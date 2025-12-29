この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【AIの勝ち組はどこだ】AIは非常に便利に進化する反面、データセンター建設による各種値上げなど も話題ですね。どこまで進化するか予測しましょう

IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で「【AIの勝ち組はどこだ】AIは非常に便利に進化する反面、データセンター建設による各種値上げなども話題ですね。どこまで進化するか予測しましょう」と題した動画を公開。世間で囁かれる「AIバブル」について独自の視点で分析し、今後のAI市場で覇権を握る企業を予測した。



動画で戸田氏はまず、「AIバブルは弾けるのか？」という問いに対し、「株価のバブルは弾ける可能性があるが、需要のバブルは弾けない」と断言。かつてのドットコムバブルを例に挙げ、株価が一時的に下落してもインターネットの需要自体は拡大し続けたと指摘。「AIに関する需要はこれから立ち上がる段階で、今後“うなぎのぼり”に伸びていく」との見解を示した。



また、AIの基盤となるデータセンターの建設ラッシュについても言及。現状では過剰投資に見えるかもしれないが、将来的には「いくらあっても足りないんじゃないかと思うぐらい」需要が拡大すると予測した。仮に競争に敗れた企業が出たとしても、データセンターは設備という資産であるため、「勝った企業に売ればいい」と述べ、投資が無駄になることはないとの考えを語った。



その上で、AI市場の勝者として「Google」と「Microsoft」の2社を挙げた。Googleについては圧倒的な「体力と資本」を理由とし、最有力候補だと分析。一方、MicrosoftはExcelやWordといった「ビジネスの入り口を握っている」ことが最大の強みだと指摘した。今後、AIエンジンそのものの競争ではGoogleが優位に立つ可能性がありつつも、多くのユーザーが利用するアプリケーションを持つMicrosoftが、ビジネスの現場でAI活用の主導権を握ると予測した。



戸田氏は、これからのAIは単なるチャットツールに留まらず、専門的な作業を代行するサービスとして有料化が進むと展望。「企業はAIによろこんでお金を払うようになる」と語り、「世界中の名だたる企業がこぞって投資をする分野が失敗するはずない」と、AI市場の確実な成長に太鼓判を押した。