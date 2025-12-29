「新年 明けまして おめでとうございます」？？？

年賀状や新年の挨拶で決まり文句として使われる「新年 明けまして おめでとうございます」

【写真を見る】「新年、明けまして」って…明けるのは「去年」では？ “新年の挨拶” に関する疑問を国語辞典編纂者が解説『実は普通の日本語です』

この言葉、その “違和感” に気づいてしまうと、気になって気になっておちおち年も越せなくなります。

議論になるのは “時期の矛盾” です。

例えば「梅雨が明ける」のように、「明ける」には「ある期間が終わる」という意味があります。となると「新年が明ける」では、始まったばかりの新年がすぐに終わってしまうようで、おかしい気がします。

これは誤用なのか？

お尋ねするなら言葉のエキスパート、『三省堂国語辞典』の編纂者として知られる飯間浩明さんに、この言葉の構造について話を聞きました。

明けるのは「去年」じゃないの？

飯間さんは、まず「明けましておめでとう」の「明ける」は「新しい年になる」の意味で、期間の移行を表す言葉だと説明します。では、なぜ「去年が明ける」ではなく「新年が明ける」と言うのでしょうか。

飯間さんは、私たちが普段当たり前に使っている別の表現を例に、そのからくりを説明してくれました。

国語辞典編纂者 飯間浩明さん「これを説明するのに一番わかりやすいのが、『お湯が沸く』という言い方です。水が沸騰してお湯になるのだから、論理的には『水が沸く』と言わなければいけないはずですよね。でも、誰も『水が沸く』とは言いません。『お湯が沸く』と言います」

飯間さんは続けて、「セーターを編む」「ご飯が炊ける」という例を挙げ、「新年が明ける」も同じ理屈だと説明しました。

変化する前（毛糸・コメ・去年）ではなく、変化した後の状態（セーター・ご飯・新年）を問題にしているのです。

飯間さんによると、これは日本語学で『結果目的語（または結果主語）』と呼ばれる語法だといいます。出来上がったものや結果となるものを、あえて目的語や主語にすえる表現方法です。

100年以上前にも実例が

文法的に説明がつくとしても、ここ最近になって広まった、新しい表現なのでしょうか。

飯間さん「明治時代の雑誌『團團珍聞（まるまるちんぶん）』（1904年1月1日号）の中に、『新年明けましてお芽出度（めでた）いです』という表現が出てきます。 つまり、この言い方は最近の若い人が言い出したことではなく、遅くとも100年以上前から普通に使われてきたのです」

この語法は、飯間さんが編集に携わる『三省堂国語辞典』でも解説されるなど、日本語学の研究者の間では一般的に知られているといいます。

ではなぜ、このような表現が生まれたのか。

飯間さんは「『水を沸かした結果お湯になる』という長い表現を短く言おうとして『お湯が沸く』になったと説明できる」と話します。 日本語を使う人が、その場その場で簡単に言いたいという気持ちが働いた結果、「新年 明けまして おめでとうございます」という表現が定着したという分析です。

つまりは、筆者が想像するに、頭の中では「2025年（旧年）が明けて、2026年（新年）になりました。おめでたいですね」と順を追って理解しているものの、表現としては「新年 明けまして おめでとうございます」になり、果ては「あけおめ」とまで縮まった。

「了解」がSNSで「り」と短縮して使われるように、数年後には「あけおめ」も「あ」の一文字で済まされる日が来るかもしれません。

「お互い様」の精神で

最後に、飯間さんは言葉との向き合い方についてこうアドバイスをくれました。

飯間さん「『新年 明けまして……』の例でわかるように、言葉にはそれぞれ使われる理由があります。『この言い方は変ではないか』と過度に気にする必要はありません。それに、言葉は『お互い様』です。誰から見ても完璧な表現というものはないんです。相手を傷つけない範囲で、おおらかに言葉を使っていいのではないでしょうか」

正しさを気にしてモヤモヤするより、相手を祝う気持ちを大切にしたいものです。今度のお正月は飯間さんの言う「お互い様」の精神で、晴れやかな気持ちで「新年明けましておめでとう」と挨拶を交わせそうです。