¾×·â2¥é¥ó¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¸«¤»¤¿¡È¸åÇÚ»×¤¤¡É¤Î½Ö´Ö¡¡¼«¿È¤Î°ìÂÇ¤è¤ê¤âÀè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿½ËÊ¡¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹²ó¸ÜÏ¿ vol.2¡Û
9¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿ÂçÃ«¤¬¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Î¥á¥¸¥ã¡¼½é°ÂÂÇ¤ò½ËÊ¡¤·¤¿(C)Getty Images
¡¡2025Ç¯¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò¸ì¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ï¤â¤Ï¤ä¡ÈÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢°ÎºÍ¤Ö¤ê¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ë²÷¤Ê°ì¿¶¤ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£5·î¤Î¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç¸«¤»¤¿²¿µ¤¤Ê¤¤¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ï¡¢¿ô»ú¤Ç¤ÏÂ¬¤ì¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤È¤·¤Æ¡¢ÀÅ¤«¤Ë¿Í¡¹¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¡È¸åÇÚ¥ë¡¼¥¡¼¡É¤ò½ËÊ¡¡ªÂç´î¤Ó¤Ç¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤ò¾Î¤¨¤¿¥·¡¼¥ó
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö5·î5Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£5²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤ÇÊü¤Ã¤¿°ìÂÇ¤Ï¡¢±¦ÍãÀÊ¤Ø°ìÄ¾Àþ¤ËÈô¤Ó¹þ¤à9¹æ2¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²ó¤Ï¡¢²¼°ÌÂÇÀþ¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤¬¥á¥¸¥ã¡¼½é°ÂÂÇ¤òµÏ¿¡£¤µ¤é¤ËÆóÅð¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ÆÌµ»àÆóÎÝ¤òºî¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤ÎÂçÃ«¤ÎËÜÎÝÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£ÂÇµå¤ÏÂÇµåÂ®ÅÙ189.7¥¥í¤ò·×Â¬¤·¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Çº£µ¨MLBºÇÂ®¡£¾×·âÅÙ¤À¤±¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢½½Ê¬¤Ë¼çÌòµé¤Î°ìÈ¯¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ÏÂÇµå¤Î¹ÔÊý¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Nation¡Ù¤Î¥Î¥¢¡¦¥«¥à¥é¥¹µ¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡¢¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¤¿¤á¤Ë2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Î¥á¥¸¥ã¡¼½é¥Ò¥Ã¥È¤ò½Ë¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¥À¥°¥¢¥¦¥È¤ËÌá¤ë¤Î¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢ÂçÃ«¤Ï¼«¤é¤Î°ìÈ¯¤è¤ê¤âÀè¤Ë¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ÇÂÔ¤Ä¡È¸åÇÚ¥ë¡¼¥¡¼¡É¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡9ÈÖ¥¥à¡¢1ÈÖÂçÃ«¡½¡½¥¢¥¸¥¢½Ð¿ÈÁª¼ê¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤ÀÆÀÅÀ¤Ï¡¢ÂçÃ«¤Î¿ÍÊÁ¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£2025Ç¯¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÀÅ¤«¤Ê½ËÊ¡¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¶õµ¤´¶¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ì¥³¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢³Î¤«¤Ëµ²±¤Ë»Ä¤ë½ÐÍè»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]