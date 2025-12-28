¡Ö¿¦¾ì¤Ç·ù¤¬¤é¤»¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡×²£ÉÍ¥´¥à¡¦»°Åç¹©¾ì15¿Í»É½ý¡¡¾®»³²íµ®ÍÆµ¿¼Ô¡Ê38¡Ë²ñ¼Ò¤Ëº¨¤ß¤òÊç¤é¤»¤Æ¤ÎÈÈ¹Ô¤«¡Ä¡¡ÀÅ²¬
ÀÅ²¬¸©»°Åç»Ô¤Î¹©¾ì¤Ç½¾¶È°÷¤é15¿Í¤¬»É¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¸µ½¾¶È°÷¤ÎÃË¤Ï¡Ö¿¦¾ì¤Ç·ù¤¬¤é¤»¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¤±¤µÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¾®»³²íµ®ÍÆµ¿¼Ô¡Ê38¡Ë¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤¤¸á¸å4»þ¤´¤í¡¢»°Åç»Ô¤Î²£ÉÍ¥´¥à»°Åç¹©¾ì¤Ç28ºÐ¤ÎÃËÀ½¾¶È°÷¤ò¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç»É¤·¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢¹©¾ì¤Î½¾¶È°÷¤é15¿Í¤¬¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾®»³ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤³¤Î¹©¾ì¤Î¸µ½¾¶È°÷¤Ç¡Ö¿¦¾ì¤Ç·ù¤¬¤é¤»¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤Ëº¨¤ß¤òÊç¤é¤»·×²èÅª¤ËÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÈÈ¹Ô¤Ë»ê¤Ã¤¿¤¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿µ½Å¤ËÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£