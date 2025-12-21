ボクシングの世界スーパーバンタム級（55.34キロ以下）4団体統一王者・井上尚弥（大橋）は27日、サウジアラビアの首都リヤドでWBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦に臨み、3-0の判定勝ちを収めた。会場にはボクシング界の超大物も来場し、日本のファンも騒然。さらにその興奮は海外ファンにまで拡大している。

井上がリングに上がったリヤドのリング。注目度を表すように、リングサイドも超豪華だった。

世界ヘビー級3団体統一王者のオレクサンドル・ウシク（ウクライナ）が来場し、黒のサングラス姿でマッチルーム社のプロモーター、エディー・ハーン氏と並んで観戦。さらにウシクから3つ隣の席にはカザフスタンの英雄ゲンナジー・ゴロフキンも観戦しており、興行の合間には2ショット写真にも応じた。

ウシクといえば、世界で最も権威ある専門誌「ザ・リング」のパウンド・フォー・パウンド（PFP）で1位に君臨する現役世界最強。ゴロフキンは「GGG」の愛称で知られ、WBAスーパー＆WBC＆IBF世界ミドル級統一王者として長く世界のボクシング界を牽引し、2022年には日本で村田諒太と対戦している。ともにボクシング界のレジェンド的存在だ。

日本のファンもX上で興奮の声を上げていたが、海外ファンからもウシクには「ウシクは100通りの顔を持っている」「ウシクが最前列席にいる」「彼にはオーラがある！」「ジョニー・デップのように見える」とイケメンぶりに注目する声が。ゴロフキンにも「まさにレジェンド！」「私の一番好きなファイターだ」「彼を見られて本当に嬉しい！」との声が寄せられた。



（THE ANSWER編集部）