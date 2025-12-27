母が還暦を迎えます。お祝いのプレゼントは何が喜ばれるの？ 予算の目安も知りたいです。

還暦祝いは気持ちだけでなく、費用面も踏まえて考えたい

還暦は、60年という長い人生の一区切りです。そのため、単なる誕生日プレゼントとは異なり、「特別感」をどう演出するかがポイントになります。ただし、特別感は必ずしも高額な出費とイコールではありません。

重要なのは、まず相手が喜んでくれる内容かどうかを考えることです。そのうえで、無理をしていないか、相手に余計な気遣いをさせてしまわないかといった点にも目を向ける必要があります。

無理をして高価な物を贈っても、かえって相手に負担を感じさせてしまうかもしれません。還暦祝いは、感謝の気持ちを大切にしながら、日々の生活との折り合いも考えたい場面といえるでしょう。



還暦祝いの予算相場はどれくらい？

母親への還暦祝いの予算は、一般的に2～5万円程度が一つの目安とされています。特に3万円前後は、記念性と実用性の両立がしやすく、無理のない金額帯といえるでしょう。

一方で、兄弟姉妹と一緒に贈る場合は、1人あたりの負担を抑えつつ、少し高価な贈り物を選ぶことも可能です。このように、人数や家計状況によって予算を柔軟に調整することで、無理のない形でお祝いをすることができます。

「相場より高いか安いか」よりも、「この家庭、この関係性で妥当かどうか」を基準に考えると、気持ちよくお祝いできるでしょう。



満足度が高いプレゼントの選び方

先述のとおり、還暦祝いでは相手が喜んでくれる内容であることが何より大切です。そのうえで意識したいのが、かけた費用に見合うかどうかという視点です。

まず、実用性と記念性を兼ねた贈り物は、費用対効果が高い傾向にあります。日常生活で使える物に、特別感が加わることで、「使うたびに思い出してもらえる」という価値が生まれます。

次に、体験型のプレゼントも近年注目されています。形として残らない分、金額に対する評価は分かれますが、家族と過ごす時間や非日常の体験は、金銭換算しがたい価値を持ちます。

また、現金やギフトカードといった選択肢も、贈る側・受け取る側の双方にとって負担になりにくい方法の一つです。相手にとって使い道の自由度が高く、不要な物を増やさないという点で、特に何を贈るか迷うときには、受け取る側が使い道を選べる形を選択肢に入れてみてもよいでしょう。



還暦祝いで注意したい点は？

還暦祝いの贈り物で失敗しやすいのは、「高ければ喜ばれるはず」という思い込みです。先述のとおり、高額すぎる贈り物は、受け取る側に心理的な負担を与えるかもしれません。また、趣味や生活スタイルに合わない物は、結果的に使われず、支出が無駄になってしまう可能性もあります。

限られた予算のなかで満足度を高めるには、贈り物そのものだけで気持ちを伝えようとしないことも大切です。

言葉を添えたり、渡し方を工夫したりすることで、全体として伝わる印象が大きく変わる場合があります。贈り物そのものに加えて、ひと言を添える言葉や、渡す場面を少し意識するだけでも、受け取る印象は変わるでしょう。



無理のない形で気持ちが伝わる還暦祝いを選ぼう

母親の還暦祝いは、これまでの感謝を伝える大切な機会です。何を贈るかを考える時間そのものが、相手を思う気持ちにつながっているともいえるでしょう。

大切なのは、金額にとらわれすぎることではありません。無理をしすぎない範囲で、相手の好みや生活を思い浮かべながら選んだ贈り物であれば、気持ちは十分に伝わります。自分たちらしい形で、気持ちよく祝える還暦祝いを選んでみてはいかがでしょうか。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ァイナンシャルプランナー