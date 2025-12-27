©ABCテレビ

ABCテレビの新たなコンテンツ開発枠「月よるビッグバン」(月曜深夜0時～0時30分の放送枠)、「コント・デ・ンガナ」に続く第2弾は、ニューヨーク・屋敷裕政、永野、ツートライブ・周平魂による異色のトーク番組｢骨までしゃぶらせて アナタだけあるある飯店｣！2026年1月12日(月・祝)より、全4回でお届けする。

番組の核となるコンセプトは、「自分だけかもしれない…」という切実な”アナタだけあるある”を”骨の髄までしゃぶり尽くす”こと。この番組では、テレビ的な「綺麗なエピソードトーク」や「洗練された例えツッコミ」は一切不要。誰も理解してくれないかもしれないけれど、何故か脳裏にこびりついて離れない独自の”あるある”、つまり「アナタだけあるある」を紹介しあい、怪しげな中華料理屋の円卓を囲んで心ゆくまで語り合う。また、屋敷・永野・周平魂の3人に加え、バックグラウンドも個性も異なる週替わりのゲストたちが登場！お笑いのセオリーを度外視した、剥き出しのトークにご期待を。

そしてこのたび、番組のキービジュアルが完成！ビビッドな骨を手に鋭い視線を送る3人の姿は、”アナタだけあるある”を手がかりに、この世のあらゆる真髄をしゃぶり尽くしてくれるような熱量を予感させる。

初回収録を終えたばかりの出演者にインタビューを行った。年明けの続報もお楽しみに！

【出演者コメント】

Q.初回収録の感想は？

屋敷：「あるある飯店」とは言ってるんですけど、みんながわかるような「あるある」じゃなくて、「これもしかたしたらほんまに自分だけかも…」っていうような話をしていたので、正直誰も共感してない時間もありました(笑)。でもすっごい盛り上がりましたね！

永野：盛り上がったね～！ゲストのマニアックさがすごかった。本気のやつだから、我々もプロっぽいの放棄しましたんで。急に着火してしゃべりだしたりとかして、そういうのが楽しかったですね。

屋敷：たしかに周平さんが上手なテクニック使ったとき、永野さんがブチ切れてましたもんね(笑)。

永野：許せなかったですよ！すぐ浮かんだとは思えないような、しなやかな例えとかしてて。ああいうの、この番組では通用しないですよ！

屋敷：そういうバラエティではよしとされることを、永野さんが目を光らせて完全に排除してたので、それだけでも新しい番組だなと思いますね。周平さんは何が印象的でした？

周平：年齢で奇数と偶数、どっちがかっこいい？って話し合ってた時間！あれよかったですね～

永野：わかる！香ばしい時間ね。後ろで銀杏BOYZとか流してほしいもん。

屋敷：今まで色んなトーク番組出させていただきましたけど、本当にまったく違う。朝4時の、一周回って変なトーン入ったときのテンション感でしゃべってます(笑)。皆さんが思う「こういう番組なんだろうな」の斜め上を行ってるので、見てくださる方の感想が楽しみですよね。

Q.お互いに対する「アナタだけあるある」を教えてください！

▼永野⇒屋敷

永野：屋敷あるあるか～「悪い気にならない」！

屋敷：ははは！すごい、いいこと言ってくれるな～嬉しい！

永野：悪い気になったことない、一緒にいて。それってすごいことじゃないですか！？すごい素敵なこと言っちゃったけど(笑)

▼屋敷⇒周平魂

屋敷：周平さんはね、「こう見えてだいぶとっつきやすい」っていう。一見、二人っきりは気まずいかなとか怖いかなとか思うですけど、ちょっとしゃべれば違うって分かる。めっちゃかわいげがあるというか、とっつきやすいです。このタイプの西の人、結構警戒しません？(笑)だけど、全然そんなことないんです。

永野：わかる！沈黙が気にならないタイプだしね。

屋敷：(相方の)たかのりさんもそういうタイプですね。めっちゃかわいい、2人とも。

▼周平魂⇒永野

永野：正直ないでしょ？今日初めて会ったんだもん。

屋敷：いやいや、周平さんはかなりの永野さんウォッチャーですよ！

周平：永野さんはね、「頭の回転速すぎる」なって。こちらもず～っとこぎ続けなあかんのに、収録中一瞬止まってもうて、途中何喋ってるか分かってなかったです(笑)えぐかった～！

永野：嬉しいありがとうございます…僕もう決めました。この番組を伝説にしましょう。「ひっかかりニーチェ」とか「ラヴ上等」とか、3人のトーク番組は着実にあててきてますんで。

月よるビッグバン「骨までしゃぶらせて アナタだけあるある飯店」

2026年1月12日(月・祝)スタート

毎週月曜深夜0時～深夜0時30分(全4回)（放送終了後、TVer、ABEMAで見逃し配信）

出演：屋敷裕政(ニューヨーク)、永野、周平魂(ツートライブ)