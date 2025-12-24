童顔グラマラスの韓国美人ゴルファー、視線釘付けの大胆プライベートSHOTを突如公開

韓国の美人ゴルファー、アン・ソヒョンが突如公開したプライベートショットが注目を集めている。

【写真】童顔+グラマラス…アン・ソヒョンの圧巻スタイル

アン・ソヒョンは最近、自身のインスタグラムでハトの絵文字を添えて複数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、黒のワンピース姿で自然に視線を向ける後ろ姿や、ノースリーブにホットパンツを合わせたラフな装い、さらにはゴルフウェア姿での自撮りショットなど、ここ最近の近況をうかがわせるさまざまなシーンが収められている。

なかでも目を引くのはアン・ソヒョンのメリハリある美スタイル。モデルのような佇まいの中で魅力を存分に見せつけ、多くのファンの視線を集めていた。投稿のコメント欄には、「気分が上がる」「キュート」「やっぱり素晴らしい」「どうしてこんなに可愛いの？」といった声が相次ぎ、反響の大きさを物語っている。

（写真＝アン・ソヒョンInstagram）

アン・ソヒョンは1995年4月16日生まれの30歳。幼少期はピアニストを夢見ていたが、父親に連れられて訪れたゴルフ練習場をきっかけに小学5年生から競技を始め、2013年に韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）へ入会した。確かな競技キャリアに加え、存在感のあるビジュアルでも知られ、韓国国内のみならず日本でも注目を集めている。

また、競技以外で社会的な取り組みを続けている点も注目を集める。去る11月19日にはファンクラブ「サフラン」の会員やスポンサー企業とともに、社会的弱者層への暖房費支援を目的としたチャリティーゴルフ大会を開催。同大会で集められた寄付金は、国際NGOの韓国ワールドビジョンに全額寄付され、ラウンド後に行われたオークションの収益も同団体へ届けられた。