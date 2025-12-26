『救い、巣喰われ』（マイクロマガジン社）の電子合冊版15巻が12月26日（金）にコミックシーモアにて先行配信開始される。

【画像】『救い、巣喰われ』試し読み

ヤンデレ俳優と純情アイドルの偏愛ラブストーリー『救い、巣喰われ』が実写化決定。漫画担当は『黒い犬』などを手掛ける漫画家のカモ、原作は著者累計発行部数1100万部を突破した小説家の琴子が担当した。

映像化決定＆累計50万部超の大人気ヤンデレ執着芸能ラブ。偏愛×執着──壊れるほど、愛している。「天を守るためなら何だってする」役柄の影響から演技と現実の境目が曖昧になり始めた天。千秋がいながら、優雨に対する気持ちが日に日に強くなっていく。

■著者情報カモ漫画家。『救い、巣喰われ』他、『黒い犬』（KADOKAWA）、『瞳に映るキミは、全部オレのもの』（オーバーラップ）等、BL作品も手掛けている。

琴子小説家。『バッドエンド目前のヒロインに転生した私、 今世では恋愛するつもりがチートな兄が離してくれません!?』をはじめ著書多数。著者累計発行部数1100万部。

■コミックRouge「真っ赤なルージュを着けたくなる」そんな刺激が欲しい女子のためのコミックレーベル。他人の身体で仇を討つ復讐譚『お前を殺るまで何度でも』や、『ももよのよすが』などBL作品も多数ラインナップ。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）