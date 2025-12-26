26日の県内はこの冬一番の強い寒気が流れ込んだ影響で冷え込み、熊本市でも初雪が観測されました。



午前8時ごろの天草郡苓北町では、屋根などに雪が積もりバケツの水が凍っていました。朝の最低気温は、天草市牛深で今シーズン最低の2.9℃、阿蘇郡高森町で-2.8℃、熊本市で2.2℃など各地で冷え込みました。



気象台は熊本市で初雪を観測したと発表しました（平年より10日遅い）。





■前田清鈴記者「午前8時過ぎの熊本市中央区です。 冷たい風が吹き付け手先がかじかむ寒さです」■街の人「すごく寒かったですね」「いつもより2枚くらい多めに着込んでいます」

一方、阿蘇神社では雪が舞う中、新年を迎える準備「すす払い」が行われました。神職など7人が長さ6メートルほどの竹を使って拝殿や楼門に溜まった1年間のほこりを丁寧に払いました。阿蘇神社では正月三が日で12万人の参拝者を見込んでいます。



■阿蘇神社 権禰宜 内村泰彰さん

「令和8年は熊本地震から10年と節目の年でもあります。去年復旧工事も全て終わりましたので立派に出来上がった神社に多くの方にお参りをいただけたら幸いです」

日中も気温は上がらず、阿蘇市乙姫で0.7℃、熊本市で5.3℃など真冬並みの寒さとなりました。

27日朝は、今シーズン一番の冷え込みとなる見込みです。気象台は28日にかけて農作物の管理、路面や水道管の凍結に注意するよう呼びかけています。