【B2第15節 見どころ】好調な信州は連勝更新なるか…福井vs横浜EXなど同地区対決にも注目

10連勝と勢いに乗る東地区2位の信州【(C)B.LEAGUE】

「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B2リーグ戦の前節は、順当に連勝を重ねた上位クラブがあった一方、東地区首位の福島ファイヤーボンズに土がついたほか、ベルテックス静岡が長いトンネルを抜けるなど、さまざまなトピックが生まれた。レギュラーシーズンの折り返し地点が近づく中、第15節も見応えのある戦いが繰り広げられそうだ。





熊本ヴォルターズをホームに迎え撃つ信州ブレイブウォリアーズは、シーズン中盤に入って最も調子を上げているクラブの一つで、前節も持ち味のディフェンス力を発揮して10連勝に到達した。相次いでいた負傷離脱者も徐々に戻り、2カ月にわたって戦列を離れていた小栗瑛哉は前節GAME1で復帰すると、いきなり15得点を挙げてみせた。地区首位に3ゲーム差まで迫る中、次節には福島との首位攻防戦も控えており、ここで連勝を伸ばせば東地区首位浮上も見えてくる。一方の熊本は、西地区4位につける中、第10節以降は6勝1敗と好調を維持していたが、前節は西地区首位の神戸ストークスの地力に屈し、勝率5割復帰のチャンスを逃した。最終盤までもつれたGAME2を落とした点は悔やまれるものの、主力のパフォーマンスは安定感が増している。信州は少ないファウルで失点を防げるのが特徴で、熊本としてはペイントエリアで存在感を示し、相手をファウルトラブルに追い込めるかどうかがポイントとなる。

前節にトリプルダブルを達成した青森のケリー【(C)B.LEAGUE】

カクヒログループスーパーアリーナでは、青森ワッツと鹿児島レブナイズが対戦する。青森は前節にライジングゼファー福岡との接戦を3点差で制し、連敗を8でストップした。GAME2では敗れたものの、ラシャード・ケリーがトリプルダブルを達成するなど、明るい材料も見えた。一方の鹿児島は、福島をGAME2で延長の末に撃破し、ベンチ入り全員が得点を記録するなど総力戦で白星をつかんだ。青森としては的を絞ったディフェンスで、多彩な得点パターンを持つ鹿児島の攻撃を制限することが、勝利への近道となる。



福井ブローウィンズは同地区の横浜エクセレンスをホームに迎える。前節GAME1で愛媛オレンジバイキングスを延長線の末に下したが、GAME2では17点差で敗れ、勢いに乗り切れない状況が続いている。一方の横浜EXは、山形ワイヴァンズを退けて8連勝を達成した。GAME1で福井が6連勝を飾り、GAME2で横浜EXが5連敗を止めた第5節の対戦時とは状況が異なり、現在の勢いは横浜EXにある。波に乗ると止まらない横浜EXの攻撃に、福井がどのように対抗するか注目だ。



得点力不足の奈良はペトロフの奮起に期待【(C)B.LEAGUE】

神戸ストークスはGLION ARENA KOBEでバンビシャス奈良と対戦する。熊本を下した神戸は、13連勝後に一度敗れたものの、その後は7連勝と好調を維持している。一方の奈良は、前節も信州の壁を破れず現在4連敗中だ。第2節で神戸に連敗を喫した奈良としては、アウェーで借りを返したいところだが、そのためには直近7試合中6試合で70得点以下にとどまっているオフェンスの改善が不可欠となる。中でも、1ケタ得点が4試合続いているヴャチェスラフ・ペトロフの奮起が求められる。。



文＝吉川哲彦

構成＝バスケットボールキング編集部

B2リーグ第15節において達成が期待される個人記録をバスケットボールキング編集部がピックアップ。今節はGLION ARENA KOBEで行われる神戸ストークスvsバンビシャス奈良の2連戦で複数の記録が達成されそうだ。奈良は石井峻平が1000得点まであと7、本多純平が史上22人目の400回3P成功にリーチ。対する神戸も谷直樹が通算10人が達成している500回3P成功まであと3、木村圭吾が1000得点を射程圏内にとらえている。売出し中の若手とチームを支えてきたベテランに祝福の時は訪れるか。“夢のアリーナ”で繰り広げられる関西ダービーに注目だ。



■B2第15節試合日程

・信州ブレイブウォリアーズ vs 熊本ヴォルターズ（＠ホワイトリング）

GAME1：12月27日（土）13時05分～ GAME2：12月28日（日）13時05分～

・山形ワイヴァンズ vs 愛媛オレンジバイキングス（＠山形県総合運動公園）

GAME1：12月27日（土）14時05分～ GAME2：12月28日（日）13時05分～

・青森ワッツ vs 鹿児島レブナイズ（＠カクヒログループスーパーアリーナ）

GAME1：12月27日（土）15時05分～ GAME2：12月28日（日）15時05分～

・岩手ビッグブルズ vs 福島ファイヤーボンズ（＠盛岡タカヤアリーナ）

GAME1：12月27日（土）15時05分～ GAME2：12月28日（日）14時00分～

・福井ブローウィンズ vs 横浜エクセレンス（＠セーレン・ドリームアリーナ）

GAME1：12月27日（土）15時05分～ GAME2：12月28日（日）14時05分～

・ライジングゼファー福岡 vs ベルテックス静岡（＠照葉積水ハウスアリーナ）

GAME1：12月27日（土）15時05分～ GAME2：12月28日（日）15時05分～

・神戸ストークス vs バンビシャス奈良（＠GLION ARENA KOBE）

GAME1：12月27日（土）18時05分～ GAME2：12月28日（日）14時05分～

