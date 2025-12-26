【B1第17節 見どころ】年内最後の2連戦…群馬は連敗脱出へ、東西首位決戦の行方やいかに

群馬はホームで借りを返せるか【(C)B.LEAGUE】

「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦の第17節は、2025年を締めくくる2連戦。オープンハウスアリーナ太田では群馬クレインサンダーズと三遠ネオフェニックスが顔を合わせる。



東地区4位につける群馬は、現在3連敗中と足踏み。アウェーに乗り込んだ前節の京都ハンナリーズ戦では、残り1秒に3Pシュートを決められ3点差で黒星。39.0パーセントと低迷したフィールドゴール成功率に加え、第1クォーターで19-29とされた立ち上がりの悪さも課題を残した。





前節の三遠は敵地で富山グラウジーズに快勝した。3試合ぶりに先発出場したダリアス・デイズが27得点14リバウンドの活躍を見せると、計6選手が2ケタ得点を記録して最終スコア77-110。今シーズン初の100点ゲームで連敗を「2」で止めた。両チームは「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2024-25」クォーターファイナル以来の対戦。三遠に連敗して昨シーズンを終えた群馬は、年内最後のホームゲームでその時の借りを返したい。勝利のためにはオフェンス力の向上が必須。直近3試合でいずれも80点未満の得点を上積みするには、藤井祐眞と辻直人の活躍が欠かせない。三遠としても群馬の堅守を上回る攻撃力を発揮したいところ。チーム全体ではフリースロー成功率（66.4パーセント）に課題を残すため、得点のチャンスを確実にものにできるかが問われる。

日本代表の主力でもある馬場と富樫【(C)B.LEAGUE】

ハピネスアリーナでは東西の首位同士が激突。長崎ヴェルカはホームで千葉ジェッツ撃破を狙う。前節の長崎は連勝が「11」でストップ。スタンリー・ジョンソンが35得点を挙げたものの、島根スサノオマジックとの点の取り合いに敗れた。今節も競り合いが予想される中、撃ち合いと守り合い、どちらの展開となるか。互いの新戦力であるジョンソンとナシール・リトルのマッチアップのほか、馬場雄大が富樫勇樹を抑えこめるかもカギとなりそうだ。



三河のカギを握る西田とガードナー【(C)B.LEAGUE】

今節のシーホース三河はIGアリーナを舞台にしてのホームゲーム。迎え撃つ相手はアルバルク東京だ。11月からわずか2敗の三河は現在19勝7敗で西地区3位。A東京を連破して5連勝で年内を締めくくりたい。まずは古巣戦となる須田侑太郎とシェーファーアヴィ幸樹に期待が高まる。得点源としてA東京をけん引し続けているのは、マーカス・フォスターとセバスチャン・サイズ。両選手に仕事をさせないためには西田優大、ダバンテ・ガードナーの奮起が不可欠だ。

ともに昇降格を経験している滋賀レイクスと富山グラウジーズは、2022-23シーズン以来の対戦。富山を指揮するのは、2022-23シーズンから滋賀でアシスタントコーチとヘッドコーチを務めたダビー・ゴメスHC。さらにはブロック・モータム、宮本一樹にとっても今節は凱旋試合となる。舞台は滋賀ダイハツアリーナ。前節の試合で105失点を喫して敗れた滋賀は、ディフェンスとリバウンドを徹底して主導権を握りたい。ライアン・クリーナーが勝利の立役者となれるか注目だ。



文＝小沼克年

構成＝バスケットボールキング編集部

B1リーグ第17節において達成が期待される個人記録をバスケットボールキング編集部がピックアップ。今節は日本代表でも活躍している齋藤拓実（名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）が、通算28人が達成している500回3P成功まで2としているほか、通算38人達成の4000得点も射程圏内にとらえている。今節中にダブルで達成する可能性もありそうだ。また、日本バスケットボール界を盛り上げてきた辻直人（群馬クレインサンダーズ）と篠山竜青（川崎ブレイブサンダース）も大記録が見えてきた。篠山は前節で25得点13アシストを挙げる大活躍。衰え知らずの37歳にとっては、過去50人が達成してきた400回3P成功も“通過点”にすぎないだろう。



■B1第17節試合日程

・川崎ブレイブサンダース vs 佐賀バルーナーズ（＠東急ドレッセとどろきアリーナ）

GAME1：12月26日（金）19時05分～ GAME2：12月27日（土）16時05分～

チケット情報はこちら



・長崎ヴェルカ vs 千葉ジェッツ（＠ハピネスアリーナ）

GAME1：12月27日（土）13時00分～ GAME2：12月28日（日）14時05分～

チケット情報はこちら



・島根スサノオマジック vs 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ（＠カミアリーナ）

GAME1：12月27日（土）13時05分～ GAME2：12月28日（日）14時05分～

チケット情報はこちら



・琉球ゴールデンキングス vs 仙台89ERS（＠沖縄サントリーアリーナ）

GAME1：12月27日（土）14時00分～ GAME2：12月28日（日）14時00分～

チケット情報はこちら



・レバンガ北海道 vs 京都ハンナリーズ（＠北海きたえーる）

GAME1：12月27日（土）14時05分～ GAME2：12月28日（日）14時05分～

チケット情報はこちら



・秋田ノーザンハピネッツ vs ファイティングイーグルス名古屋（＠CNAアリーナ☆あきた）

GAME1：12月27日（土）14時05分～ GAME2：12月28日（日）14時05分～

チケット情報はこちら



・横浜ビー・コルセアーズ vs アルティーリ千葉（＠横浜国際プール）

GAME1：12月27日（土）14時05分～ GAME2：12月28日（日）14時05分～

チケット情報はこちら



・広島ドラゴンフライズ vs 茨城ロボッツ（＠広島サンプラザホール）

GAME1：12月27日（土）14時05分～ GAME2：12月28日（日）14時05分～

チケット情報はこちら



・群馬クレインサンダーズ vs 三遠ネオフェニックス（＠オープンハウスアリーナ太田）

GAME1：12月27日（土）15時05分～ GAME2：12月28日（日）15時05分～

チケット情報はこちら



・シーホース三河 vs アルバルク東京（＠IGアリーナ）

GAME1：12月27日（土）15時05分～ GAME2：12月28日（日）15時05分～

チケット情報はこちら



・越谷アルファーズ vs 宇都宮ブレックス（＠さいたまスーパーアリーナ）

GAME1：12月27日（土）17時05分～ GAME2：12月28日（日）15時05分～

チケット情報はこちら



・サンロッカーズ渋谷 vs 大阪エヴェッサ（＠青山学院記念館）

GAME1：12月27日（土）17時05分～ GAME2：12月28日（日）14時05分～

チケット情報はこちら



・滋賀レイクス vs 富山グラウジーズ（＠滋賀ダイハツアリーナ）

GAME1：12月27日（土）17時05分～ GAME2：12月28日（日）14時05分～

チケット情報はこちら