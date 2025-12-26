2025年も、多くの“事件”が物議を醸す年となった。本誌が掲載した記事のなかで、とくに反響が大きかった記事の数々を、“炎上事件簿”という形で振り返る。（10月24日配信記事を再掲。記事は原文ママ）

10月23日、山田優がバラエティ番組『櫻井・有吉 THE夜会』（TBS系）に出演したが、番組内で語った “子育てトーク” に疑問を持たれているようだ。

この日は、「人との距離感が独特な人たちの夜会」と題し、山田、元「A.B.C-Z」の河合郁人、アンミカの私生活に密着する内容だった。山田は、弟と出演した。

「優さんには、長男の山田親太朗さん、次男の山田親之條（しんのじょう）さんの2人の弟がいます。バラエティ番組でのおバカキャラで人気を博した親太朗さんは2020年に芸能界を引退し、現在は優さんの個人事務所の社長を務め、親之條さんは声優でアニメ『進撃の巨人』や『僕のヒーローアカデミア』などに出演しています。今回、3姉弟が初共演し、地元の沖縄に帰省する様子に密着しました」（スポーツ紙記者）

優は2012年に小栗旬と結婚し、4人の子どもを持つ。番組では、親之條が子だくさんな姉を支えるため、子育てを手伝っていることが明かされた。

「親之條さんは月曜日から金曜日まで、朝6時半に起き、優さんの家に寝泊まりして彼女の子どもの世話をしていることを告白。朝、子どもたちを送ったあとに仕事し、迎えに行って夜は一緒に遊んだり、寝かしつけたりしているそうです。さらに、食器洗いや飲み物の補充など、家事も手伝う生活を2年ほどおこなっていることを明かしました」（芸能記者）

親之條が小栗家の “第2のパパ” として奔走しているエピソードだったが、放送後のXでは

《平日は末弟に子供の世話任せっきりとかやべーわ》

《山田優弟に頼って子育てしてるのか。。4人も何故産んだのだろうか》

《忙しいのわかるけどびっくり……》

など、困惑する声が聞かれていた。優の “子育てに奔走” イメージが失墜したと感じた人もいたようだ。

「家族に子どもの送り迎えを手伝ってもらうこと自体はめずらしくないでしょう。ただ、親之條さんは優さんの子どもを寝かしつけたあと、一度自宅に帰って風呂に入り、優さんの家に戻って寝て、また朝6時半に起きて送迎するなど、ほとんど住み込みに近い状態でした。

これまで、優さんはテレビや雑誌のインタビューで語る、4人の子どもを献身的に育てる姿が支持されていたため、週5日、弟に子育てや家事を “代行” するような生活をしていたことに違和感を覚える人もいたのかもしれません」（前出・芸能記者）

小栗と優は結婚して13年が経つが、バラエティ番組では家族の微笑ましいエピソードを披露することが多い。本誌「Smart FLASH」も、8月下旬に小栗が家族でハワイ旅行に訪れた様子をキャッチしている。ただ、小栗家では、心配されていたこともあったという。

「優さんは7月のABEMAのバラエティ番組『さよならプロポーズ via スペイン』に出演した際、家事や子育てについて、小栗さんと分担せず、『基本私が全部やる』『ソファーに座ることがない』と、苦労エピソードを語っていました。小栗さんが優さんに家のことをまかせきりになっていることを懸念する向きもあったのです。

もちろん、小栗さんは事務所の社長を務めるかたわら、ドラマや映画での出演もありますから多忙なのは間違いないでしょう。

しかし、今回、親之條さんがほとんど毎日、姉の子育てを手伝っているエピソードが明らかになったことで、小栗さんの “妻まかせ” が疑われかねません」（同）

小栗は俳優、優はモデルとして精力的に活動しているが、4人の子どもを育てるのは一筋縄ではいかないようだ。