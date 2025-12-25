２５日放送の日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」（木曜・この日は午後７時）の「グルメチキンレース２６・ゴチになります！最終戦４時間ＳＰ」で、元乃木坂４６で女優の白石麻衣の残留と女優・小芝風花、俳優・高橋文哉、「ナインティナイン」矢部浩の３人のクビが決まった。

今回の舞台は東京・池袋のホテルメトロポリタンのキュイジーヌ・エスト。フランス料理をベースにイタリアンのエッセンスを取り入れた新感覚フレンチでのバトルの設定金額は４万円。自腹額は９人で３６万円前後の高額対決となった。

羽鳥慎一アナウンサーは「今年のクビの人数は最大３人です」と発表。最終戦は「大精算ルール」で１位を取ると通算自腹金額がリセットされ、残留決定となる大激戦となった。

まず小芝が４位で名前を呼ばれ大精算ならず。１１月の収録時に自ら回したクビの人数ルーレットの結果を待ったが、発表されたクビの人数は３人に決定。クビが決まった。小芝は「バラエティーは苦手だったんですけど、ゴチは楽しくて、ごほうびみたいな時間でした。すごい宝物のような３年間でした」とポロポロと流れ落ちる涙をぬぐいながら話すと、「３年間、本当に楽しかったです。ありがとうございました」と手を振りながらスタジオを後にした。「ゴチ２４」から参戦で今年で３シーズン目を迎えていた小芝だったが、無念のクビとなった。

続けて高橋も８位でクビに。涙声で「お芝居をやらせてもらっている中で、この番組は息抜きになってました。何も持ってない俳優をこんなにおかしくしていただいた。本当に感謝しています」と話した。「ゴチ２５」から参戦で２シーズン目だった高橋だが、無念のクビとなった。

「２０２５年、ゴチのおかげでとても楽しかったです」と話した白石はこの日、４万３８００円で３位に。大精算はならず、「多分クビ」のプレートを首から下げて他メンバーの結果を待った。ナイナイの岡村と矢部が残り、１位かビリ争いとなったため白石の残留が決定。その瞬間、号泣した白石は「え〜、うそ〜、びっくりした」と叫ぶと「ずっとクビ圏内だったので覚悟はしてました」とポツリ。「残留したからには２年目は１年目より頑張りたいと思います」と決意表明した。

最後に「戻ってきたばかりなんで残りたい」と正直に話した矢部だったが、ドローンはあっさり矢部の前でとまって最下位が決定。岡村は大精算に成功。矢部は「何、これ？」と、つぶやくと「また（クビ）？ まだ状況を飲み込めてません。もう１年か〜」と呆然としていた。２０２３年末の「ゴチ２４」でクビになった矢部は昨年１年間はヤベチャンマンとして過酷なロケなどに挑み、「ゴチ２６」では別室での個人戦に挑んでいた。個人として別室で参戦し、１１月の放送回でニアピン賞を獲得。３年ぶりのゴチ復帰が決まって１か月での再びのクビとなった。

◆「ぐるナイ・ゴチ２６」最終支払い額と順位

▽１位 岡村隆史 ０円（最終戦１位で大精算）

▽２位 増田貴久 ２７万６８４０円

▽３位 せいや ３３万５１４０円

▽４位 白石麻衣 ６６万２７００円

▽５位 高橋文哉 ８４万５５０円

▽６位 矢部浩之 ９２万７０００円

▽最下位 小芝風花 ９６万３８００円

