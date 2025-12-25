Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）では、2025年12月16日（火）9時から12月25日（木）23時59分まで｢クリスマスタイムセール祭り｣を開催中。

現在、Qi2規格に対応したマグネット式ワイヤレス充電を実現し、iPhoneにピタッと装着するだけで、最大25Wのワイヤレス充電が可能な、UGREENの｢MagFlow マグネット式モバイルバッテリー 20000mAh 45W｣がお得に登場しています。

UGREEN MagFlow Qi2 25W 認証 モバイルバッテリー (20000mAh・45W) USB-Cケーブル内蔵 iPhone17-16シリーズ 25W Magsafe対応 マグネット式ワイヤレス急速充電 ディスプレイ搭載 25Wワイヤレス充電/45W有線充電対応 強力な吸着力 PSE技術基準適合 iOS 26バージョンのスマホに対応 マグネット対応機種に適用 PB775 11,580円 （クーポン利用で15%オフ） Amazonで見る PR PR

マグネットでピタッと装着するだけで、高速充電できるUGREENのモバイルバッテリーがクーポン利用で15％オフ！

Qi2対応の高速ワイヤレス充電と20000mAhの大容量を両立した、UGREENの｢MagFlow マグネット式モバイルバッテリー 20000mAh 45W｣がクーポン利用で15％オフ。モバイルバッテリーに「速さ」と「容量」、どちらも妥協したくない人にオススメのアイテムをお得に購入できるチャンスです。

Qi2規格に対応したマグネット式ワイヤレス充電を実現し、iPhoneにピタッと装着するだけで、最大25Wのワイヤレス充電が可能。位置ズレの心配がなく、移動中でも安定した給電を実現します。

iPhone 17 Pro Maxを例にすれば、同社従来品の15Wが0％から50％まで充電するのに約54分掛かっていたのに対し、25Wの本製品では約38分で50％まで充電可能に。これまでにない短時間で効率的な充電体験を提供してくれます。

20000mAh＋45W有線。4台同時充電もこなす

容量は20000mAhと大容量で、スマートフォンはもちろん、タブレットやノートPCまでカバー。有線接続では入出力とも最大45Wの急速充電に対応し、PCの充電もこれ1台で完結します。

ケーブル一体型設計を採用しているため、別途ケーブルを持ち歩く必要がなく、荷物を軽くしてスマートに外出できるのも嬉しいポイントです。

ワイヤレス＋USB-C＋USB-Aなどを組み合わせることで、最大4台の同時充電が可能。充電待ちのストレスも、バッグの中の小物も、まとめて削減してくれるのも◎です。

｢MagFlow マグネット式モバイルバッテリー 20000mAh 45W｣は、Qi2対応・最大25Wワイヤレス充電と、20000mAh大容量＋45W有線入出力を備えたハイパワーモデル。最大4台同時充電にも対応し、外出先の電源問題を一気に解決してくれます。

なお、上記の表示価格は2025年12月25日14時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

