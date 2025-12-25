AIが「使えるかどうか」は、人間側の「使い方」で決まります。

そう語るのは、グーグル、マイクロソフト、NTTドコモ、富士通、KDDIなどを含む600社以上、のべ2万人以上に思考・発想の研修をしてきた石井力重氏だ。そのノウハウをAIで誰でも実践できる方法をまとめた書籍 『AIを使って考えるための全技術』 が発売。全680ページ、2700円のいわゆる“鈍器本”ながら、「AIと、こうやって対話すればいいのか！」「値段の100倍の価値はある！」との声もあり話題になっている。思考・発想のベストセラー『考具』著者の加藤昌治氏も全面監修として協力し、「これを使えば誰でも“考える”ことの天才になれる」と太鼓判を押した同書から、AIの便利な使い方を紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

「効率化のため」だけじゃ、もったいない

AIを仕事に活用できるシーンは多々ありますが、「メール作成」「資料作成」「文章作成」といった効率化や自動化だけに使うのはもったいない。

AIは、新しいアイデアを考えたり、問題解決したりといった、「頭を使う作業」にも活用できます。

ただし、適当な聞き方をしても、質の良い回答は得られません。ロクでもない回答が返ってきてしまうときには、人間側の質問（プロンプト）が適切でないことがほとんどなのです。

AIを使って「プラン」を立てる

たとえば、思いついたアイデアを実行するプランを立てたいときにも、AIは活用できます。

それが、『AIを使って考えるための全技術』で紹介されている技法その38「アクション・プラン」です。こちらが、そのプロンプトです。

＜技法「アクション・プラン」の指示文（プロンプト）＞ 〈アイデアを記入〉

このアイデアを実現するために具体的なアクション・プランを示してください。

――『AIを使って考えるための全技術』（436ページ）より

AIがアイデアを構造化し、やるべきことや手順を整理してくれます。

初回の回答はある程度高めの抽象度で返ってきたりすることも多々ありますが、続けて「詳しく教えて」「数字で出して」と深めていくことで、より詳細な計画に関する情報を手に入れることができます。

もちろんAIからの回答が100％正解ではありませんが、全体の構想、そして具体的な手立てについて、見落としていた点も含めて整理してもらえます。

「子連れの海外旅行プラン」を考えてみよう

この技法を使って、実践してみましょう。

ここでは「子どもと一緒にヨーロッパを満喫する旅行プラン」を例に実践してみます。

＜AIへの質問＞ 〈4歳と1歳の子どもを連れて、ヨーロッパの名所を1週間で可能なかぎり満喫できる旅行をしたい〉

このアイデアを実現するために具体的なアクション・プランを示してください。

さて、技法「アクション・プラン」によって、AIはどのようなアイデアを出してくるのでしょうか。

＜AIの回答＞ 以下に、〈4歳と1歳の子どもを連れて、ヨーロッパの名所を1週間で“可能な限り”無理なく満喫するためのアクションプラン〉を実現可能性・安全性・効率の観点から具体的にまとめます。 ※「大人が満足できる名所」と「子どもが耐えられる移動量」のバランスを最適化した構成です。



全体方針（最重要） 1.国は2か国まで（3か国は子どもが確実に疲れる）

2.都市は“拠点2つ”に固定（荷物移動を最小化）

3.移動は午前中のみ、午後は必ず“自由時間＋昼寝時間”を確保

4.名所は“並ばない or 事前予約できる”場所のみ選ぶ

5.屋外と屋内を交互に配置して、負荷を分散する



この前提で、一番現実的に満足度が高いのは

ロンドン＋パリ 7日間

という構成です。



理由： ・時差が小さめ

・どちらも子連れフレンドリー

・公園・街歩き・名所のバランスが良い

・移動はユーロスターで1本（約2時間）



Day 1：ロンドン到着（移動＋街の空気に慣れる日） アクション ・午前：到着 → ホテルへ直行 → 休憩

・午後：近くの公園へ（ハイドパークなど）

・夜：早めの夕食（キッズメニュー豊富） 目的 ・子どもの時差適応・体力確保

・“移動しない”日で親もリカバリー



Day 2：ロンドン名所（屋外メイン） アクション ・午前：バッキンガム宮殿 → ウェストミンスター周辺を徒歩散策

・昼：テムズ河沿いでランチ

・午後：ロンドン・アイ（事前予約で待ち時間ゼロ）

・夕方：ホテル近くに戻って自由時間 ポイント ・歩ける範囲に名所が密集（子どもも飽きにくい）

・ロンドン・アイは一瞬で“観光した感”が出る



Day 3：ロンドン museums（屋内メイン） アクション ・午前：自然史博物館（恐竜展示は4歳が鉄板で喜ぶ）

・昼：館内カフェ

・午後：科学博物館（体験系が多い）

・夜：早めに帰宅 ポイント ・子連れに最強の2つの博物館

・入場無料で負担ゼロ

・ベビーカーでも快適



Day 4：ロンドン→パリ移動（ユーロスター） アクション ・午前：ユーロスターで移動（2時間20分、子どもも耐えられる限界）

・昼：パリ到着 → ホテルへチェックイン

・午後：チュイルリー公園で休憩（子どもが走って遊べる）

・夜：早めにホテルで食事 or 周辺ビストロ ポイント ・飛行機移動ゼロで親子の負担を大幅軽減

・パリ初日は“名所なし”で気持ちに余裕をつくる



Day 5：パリ観光（定番の名所） アクション ・午前：エッフェル塔（必ず事前予約）

・昼：セーヌ川クルーズ（ベビーカー持ち込み可）

・午後：シャン・ド・マルスで自由時間

・夜：ホテル周辺で軽めのディナー ポイント ・「上から見る（エッフェル塔）」→「水上から見る（クルーズ）」の流れで満足度最大化

・クルーズは1歳でも退屈しにくい



Day 6：パリの“屋内＋軽めの名所” アクション ・午前：ルーブル美術館（子連れ最短ルートに絞る：モナリザ・ミロのヴィーナス）

・昼：館内カフェ

・午後：モンマルトル散策（坂道はケーブルカー利用）

・夜：ホテルでゆっくり ポイント ・ルーブルは「1.5時間だけ」と割り切る

・モンマルトルは写真映えし、大人の満足度が高い



Day 7：帰国（疲れを残さない調整日） アクション ・朝：ゆっくり起きる

・昼前後に空港へ移動

・買い物は空港でまとめて済ませる



実現のための細かなアクション 1. ベビーカーは“B型＋超軽量”を持参→折りたたみがワンタッチで、機内持ち込み可が理想 2. 移動はすべて“ホテル→目的地直行”で乗換回避 3. ホテルは2都市とも“主要公園の近く”を予約→子どもが疲れたら即ピクニックか昼寝ができる 4. 飯は“テイクアウト＋公園ランチ”を基本に→レストランでの長時間拘束を避ける 5. “並ばない観光地”だけを選ぶ or 100％事前予約 6. 子どもの体調が崩れたときの“代替案”も持つ ・ロンドン→図書館・博物館多く代替しやすい

・パリ→カフェ＋公園で時間調整しやすい



まとめ：1週間で“無理なく名所を最大化”するならこれしかない ・都市はロンドン＋パリの2拠点のみ

・1日のうち観光は午前だけ

・午後は公園か屋内施設で自由時間

・移動はユーロスターのみ この構成が「親の満足度 × 子どもの機嫌 × 観光効率」の最良バランスです。

AIが出してきたプラン、かなり“現実をわかった上での設計”になっていて感心しました。

「ロンドン＋パリの2拠点に絞る構成」

これはものすごく合理的ですね。海外旅行でやりがちなのが、「せっかくだから」と国や都市を増やしてしまうパターンですが、4歳と1歳の子連れという条件から、それをバッサリ捨てて2都市に固定した判断がとても良いですね。

その上で、ロンドンとパリは

・名所密度が高い

・公園・博物館・街歩きのバランスがいい

・ユーロスター1本でつながる

と、“子連れとの相性”が抜群の組み合わせなので、「大人の満足度」と「子どもの負担」を同時にケアできるプランになっているなと感じました。

「午前＝観光／午後＝公園や自由時間」という1日の設計

ここも非常に本質的です。大人は「名所をどれだけ回れたか」で満足度を測りがちですが、子どもにとっては、そんなことどうでもいい。シンプルに“どれだけ楽しめたか”が、旅全体の満足度を決めますからね。

午前中に“観光としてのハイライト”を固定し、午後は

・公園で体力発散

・ベビーカーで昼寝

・親も交代でゆっくり

という構成にしていることで、「詰め込みすぎて崩壊する家族旅行」になるリスクをきちんと潰しているのが優れていると思いました。

「ユーロスター移動で“飛行機ゼロ”にする方針」

この発想も、子連れ目線として非常に質が高いと感じました。空港移動・保安検査・搭乗・降機といった一連のプロセスは、子どもよりもむしろ親のメンタルが削られる部分ですが、そこを“駅→駅”の鉄道移動に置き換えている。

結果として

・移動時間そのものが「イベント」になる

・ベビーカーや荷物の扱いもシンプル

・時間が読みやすい

と、移動も含めて旅全体のストレスを軽減したプランになっているのが良いところだと思います。

総じて、単に「名所を効率よく回る旅」ではなく、“幼児連れでも最後まで破綻しないヨーロッパ旅行”というコンセプトにきっちり落とし込めているプランになっていて、とてもレベルが高いと感じました。

もちろん、このプランにある移動手段や観光地は実在するのか、実現可能なのか、といったチェックは必須です。そこはネット検索でしっかり押さえて起きましょう。

でも、考える「とっかかり」としては十分ですよね。

技法その38「アクション・プラン」、ぜひ活用してみてください。