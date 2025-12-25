この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

12人を出産した助産師HISAKOさんのYouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」が、「無痛分娩の絶対知っておきたいメリット•デメリット」と題した動画を公開。近年選択する人が増えている無痛分娩について、単なる「希望」だけでなく、医学的な観点から必要とされるケースがあることを解説した。



動画の冒頭でHISAKOさんは、無痛分娩が普及する一方で、「陣痛の痛みを体験してこそ母親になれる」といった精神論や安全性への漠然とした不安から、選択をためらう人が多い現状に言及。しかし、「この動画を見てもらったら、無痛分娩の意識が変わります」と語り、その医学的意義を説明した。



HISAKOさんによると、無痛分娩の適応には大きく3つのケースがあるという。1つ目は、お産が長時間に及ぶ「分娩停止」や、赤ちゃんの向きが悪くスムーズに進まない「回旋異常」の場合だ。このような状況では母子ともに疲弊し、赤ちゃんに十分な酸素が届かなくなるリスクが高まる。HISAKOさんは「無痛分娩で痛みを取り除くと、筋肉の無駄な収縮がふっと抜ける」と述べ、母体がリラックスすることで産道や子宮の筋肉が緩み、安全な出産につながるメカニズムを解説した。



2つ目は、母体が高血圧や心臓・呼吸器系の疾患を持っている場合だ。いきみによる急激な血圧上昇は、母体にとって大きなリスクとなる。無痛分娩は、こうした母体への負担を最小限に抑え、安全に出産を行うための重要な医療介入となる。



そして3つ目が、妊婦自身の「希望」だ。HISAKOさんはこれを最も重要な主体的な選択だとし、「痛みへの不安でパニックになるくらいなら、自分自身をちゃんと観察できてるからこそ無痛分娩を選択できている。それは立派なお産です」と断言。医学的なメリットだけでなく、精神的な安定を得るためにも有効な選択肢であると強調した。



無痛分娩は、単に「楽をするため」の選択ではない。動画では、母子の安全を最優先し、心穏やかな出産を迎えるための重要な医療選択肢であることが、助産師の視点から力強く語られている。