¡Ö»øJ¤Ï¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÄÌ´¤Î2235²¯±ßÂÇÀþ¤¬¿ë¤Ë´°À®¡¡515²¯±ßÃË»²Àï¡¢ÊÆ¥Õ¥¡¥óÀã¿«³Î¿®
º£µ¨27ËÜÎÝÂÇ¤Î¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤¬WBC¤Ë½Ð¾ì
¡¡À¤³¦°ì¤òÁÀ¤¦ÊÆ¹ñÂåÉ½¤¬¤µ¤é¤Ë¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥Ï¡¼¥Ñ¡¼ÆâÌî¼ê¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤¬23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡¢ÍèÇ¯3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÈºÇ¸å¤Î¥Ô¡¼¥¹¡É¤¬Ëä¤Þ¤ê¡¢»Ë¾åºÇ¶¯¤È¤â¤¤¤¨¤ëÂÇÀþ¤¬´°À®¡£¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¥¨¥°¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂç¶½Ê³¤À¡£
¡¡33ºÐ¤Î¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤ÏMVP2ÅÙ¤ò¸Ø¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡£º£µ¨¤ÏÂÇÎ¨.261¡¢27ËÜÎÝÂÇ¡¢75ÂÇÅÀ¡¢OPS.844¤òµÏ¿¤·¡¢ËÜÎÝÂÇ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¤È¤È¤â¤Ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÂÇÀþ¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¡Ö15ºÐ¤Ç½é¤á¤Æ¶»¤Ë¤³¤Î¥«¥é¡¼¤òÇØÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì°Ê¾å¤Î¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£WBC¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤Ç¤¡¢¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢WBC¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¥ç¥à¥Ü¡¼¥¤¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤ÎÌîµåÀìÌç¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡Ö¥È¡¼¥¥ó¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¤Ï23Æü¡ÊÆ±24Æü¡Ë¡¢¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡ÖÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬Ëä¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤ÈÊÆ¹ñÂåÉ½¤ÎÍ½ÁÛÉÛ¿Ø¤ò¾Ò²ð¡£°ìÎÝ¼ê¤Î¿ÍÁª¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤Î½Ð¾ìÉ½ÌÀ¤ÇÌÜ½è¤¬Î©¤Ã¤¿¡£
¡¡13Ç¯3²¯3000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó515²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤ò¸Ø¤ë¥¹¥¿¡¼¤ÎÅÅ·â»²Àï¤ËÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤³¤ì¤Ë¾¡¤Æ¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¤¢¤ë¤Î¡©¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÂÇÀþ¡×¡ÖÉé¤±¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¡×¡ÖÆüËÜ¿Í¤«¤é¸«¤ì¤Ð¶¼°Ò¡×¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÀªÂ·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈSNS¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñÂåÉ½¤ÏÁ°²óÂç²ñ¡¢·è¾¡¤ÇÆüËÜ¤ËÇÔ¤ì¤ÆÎÞ¤ò°û¤ó¤À¡£º£Âç²ñ¤Ï¥¢¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤¬¼ç¾¤òÌ³¤á¡¢¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¡Ê¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ë¤È¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ëÅê¼ê¡Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ë¤ÎÎ¾¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾ÞÅê¼ê¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬¼¡¡¹¤Ë»²ÀïÉ½ÌÀ¡£Áí³Û14²¯3067Ëü¥É¥ë¡ÊÌó2235²¯±ß¡Ë¤ÎÄ¶¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÀ¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë